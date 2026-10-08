Брітні Спірс показала дорослих синів: як вони виглядають (фото)
Співачка Брітні Спірс зробила рідкісне сімейне фото зі своїми синами під час поїздки до парку розваг "Доллівуд".
44-річна попзірка опублікувала в Instagram світлини, що зафіксували особливі моменти спільного дня.
Брітні Спірс показала синів
Разом з виконавицею хіта "Baby One More Time" були її діти: 21-річний Шон Престон і 20-річний Джейден, яких вона народила у шлюбі з колишнім чоловіком Кевіном Федерлайном.
На одному зі знімків Спірс радісно усміхається, стоячи між двома синами, які значно вищі за неї; фото зроблено на тлі вивіски "Доллівуд".
Співачка обрала невимушений образ: захисну маску, сорочку в червону смужку та світло-блакитну спідницю.
Її біляве волосся було зібране в просту зачіску, а очі захищали стильні сонцезахисні окуляри, адже день був сонячним.
Шон Престон і Джейден також обрали повсякденний стиль: прості білі футболки та зручні штани для відвідування парку розваг у місті Піджен-Фордж, штат Теннессі.
У підписі до допису Спірс написала: "Ого-го!!! Я й гадки не мала, що це місце існує — тут неймовірно круто й захопливо. Але надзвичайно спекотно, а спідниця мені завелика… сімейні прогулянки!!! "Доллівуд" — просто чудовий!!!"
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Сини Брітні Спірс, Шон Престон і Джейден, образилися на матір і вважають її поведінку зрадою.
- Співачка розпрощалася з правами на весь свій музичний каталог.
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