Брітні Спірс показала дорослих синів: як вони виглядають (фото)

Співачка Брітні Спірс зробила рідкісне сімейне фото зі своїми синами під час поїздки до парку розваг "Доллівуд".

44-річна попзірка опублікувала в Instagram світлини, що зафіксували особливі моменти спільного дня.

Брітні Спірс показала синів

Разом з виконавицею хіта "Baby One More Time" були її діти: 21-річний Шон Престон і 20-річний Джейден, яких вона народила у шлюбі з колишнім чоловіком Кевіном Федерлайном.

На одному зі знімків Спірс радісно усміхається, стоячи між двома синами, які значно вищі за неї; фото зроблено на тлі вивіски "Доллівуд".

Співачка обрала невимушений образ: захисну маску, сорочку в червону смужку та світло-блакитну спідницю.

Її біляве волосся було зібране в просту зачіску, а очі захищали стильні сонцезахисні окуляри, адже день був сонячним.

Видео дня

Брітні Спірс із синами Фото: Instagram

Шон Престон і Джейден також обрали повсякденний стиль: прості білі футболки та зручні штани для відвідування парку розваг у місті Піджен-Фордж, штат Теннессі.

У підписі до допису Спірс написала: "Ого-го!!! Я й гадки не мала, що це місце існує — тут неймовірно круто й захопливо. Але надзвичайно спекотно, а спідниця мені завелика… сімейні прогулянки!!! "Доллівуд" — просто чудовий!!!"

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Сини Брітні Спірс, Шон Престон і Джейден, образилися на матір і вважають її поведінку зрадою.

Співачка розпрощалася з правами на весь свій музичний каталог.

Зірка розповіла про невдале побачення. Вона пішла на зустріч із "жахливим" хлопцем у суші-бар.