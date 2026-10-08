Жена бывшего главы МИД Кулебы показала своего 13-летнего сына (фото)

Супруга бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, бизнесвумен Светлана Павелецкая, поздравила своего сына от предыдущего брака с днём рождения.

8 октября Александру исполнилось 13 лет, и по этому случаю мама публично обратилась к имениннику.

Павелецкая показала своего сына

"7 октября 2013 года я зашла в большой кабинет, где сидело много моих сотрудников, и сказала: "Извините, у меня срочная встреча, поэтому сегодня меня не будет". Тогда я ещё не знала, насколько та другая, самая важная встреча изменит мою жизнь. Собственно, я ещё не знала, что это и будет самая важная встреча в моей жизни", — начала жена Дмитрия Кулебы.

По словам Светланы, ей, как маме, порой просто не удержаться от восторга, от обиды, от злости, от надежды, от страха, от счастья.

"Такого коктейля эмоций, какой дарит тебе ребенок, не дарит ничто и никто. Потому что все, что происходит с ним, почему-то происходит внутри тебя", — написала Павелецкая.

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Мама говорит, что её сын — ужасно умный.

"Иногда настолько, что с тобой уже невозможно спорить как с ребенком, приходится спорить как со взрослым. У тебя есть твои друзья, ваш отдельный мир, шутки, которые я не всегда понимаю, и разговоры, в которые меня уже не всегда приглашают", — написала супруга бывшего главы МИД.

У именинника уже есть свои предпочтения, свои решения, свои люди, свои увлечения.

Сын Светланы Павелецкой Фото: Instagram

"Я очень благодарна Богу за то, что 8 октября 2013 года в 00:01 мы наконец встретились. И это невероятное приключение, путешествие и знакомство длится уже 13 лет. И я очень хочу, чтобы она продолжалась столько, сколько Бог позволит мне наблюдать за твоими успехами. За тем, как ты растёшь. Как становишься самим собой. Какой ты невероятный, красивый, умный, смешной, сложный, опасный и совершенно прекрасный", — обратилась к сыну Светлана.

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