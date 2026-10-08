Дружина ексглави МЗС Кулеби показала свого 13-річного сина (фото)

Дружина колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, бізнесвумен Світлана Павелецька, привітала свого сина від попереднього шлюбу з днем народження.

8 жовтня Олександру виповнилося 13 років, з нагоди чого мама публічно звернулася до іменинника.

Павелецька показала свого сина

7 жовтня 2013 року я зайшла до великого кабінету, де сиділо багато моїх співробітників, і сказала: "Сорі, у мене термінова зустріч, тож сьогодні мене не буде". Тоді я ще не знала, наскільки та інша, найважливіша зустріч змінить моє життя. Власне, я ще не знала, що це і буде найважливіша зустріч мого життя", — почала дружина Дмитра Кулеби.

За словами Світлани, вона в ролі мами інколи просто не витриму від захоплення, від образи, від злості, від надії, від страху, від щастя.

"Такого коктейлю емоцій, як дає тобі дитина, не дає ніщо і ніхто. Бо все, що відбувається з нею, чомусь відбувається всередині тебе", — написала Павелецька.

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"Іноді настільки, що з тобою вже неможливо сперечатися як із дитиною, доводиться сперечатися як із дорослим. У тебе твої друзі, ваш окремий світ, жарти, які я не завжди розумію, і розмови, в які мене вже не завжди запрошують", — написала дружина колишнього очільника МЗС.

В імениника вже свої смаки, свої рішення, свої люди, свої захоплення.

Син Світлани Павелецької Фото: Instagram

"Я дуже вдячна Богу за те, що 8 жовтня 2013 року о 00:01 ми нарешті зустрілися. І ця неймовірна пригода, подорож і зустріч триває вже 13 років. І я дуже хочу, щоб вона тривала так довго, скільки мені дозволить Бог спостерігати за твоїми успіхами. За тим, як ти ростеш. Як стаєш собою. Який ти неймовірний, красивий, розумний, смішний, складний, небезпечний і абсолютно прекрасний", — звернулася до сина Світлана.

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