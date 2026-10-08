Появилось архивное фото молодой Могилевской: как она выглядела в 24 года

Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился архивным фото с певицей Натальей Могилевской. Снимок был сделан в 1999 году.

На тот момент артистке было 24 года. Соответствующий снимок Гордон опубликовал на своей странице в Instagram (gordondmytro).

Как выглядела Могилевская в молодости

Журналист опубликовал архивную фотографию с Могилевской, сделанную в 1999 году. Тогда Гордону было 32 года, а Наталье — 24.

На снимке певица позирует с вьющимися волосами и макияжем с тонкими стрелками. Могилевская одета в полосатую блузку с кружевом.

На фотографии Гордон стоит в ярко-красной рубашке и пиджаке с чёрным орнаментом.

Наталья Могилевская и Дмитрий Гордон Фото: Instagram

Наталья Могилевская — личная жизнь

Певица состоит в отношениях с мужем Валентином. Пара познакомилась в 2022 году. В начале полномасштабного вторжения возлюбленный Могилевской помог эвакуировать её беременную сестру.

Видео дня

По словам артистки, Валентин не является военным. Наталья редко появляется с мужем на публике.

В конце 2023 года стало известно, что в начале войны Могилевская вместе с Валентином удочерила двух девочек-сестёр — Мишель и Соню.

Наталья Могилевская с дочерьми Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Наталья Могилевская приобрела новый автомобиль. Артистка выбрала кроссовер немецкого производителя — модель Audi Q5.

Также певица поделилась с поклонниками снимками своего уютного уик-энда, запечатлев себя в естественном виде без капли косметики.

Кроме того, Наталья Могилевская трогательно почтила память своего близкого друга и коллеги Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) в день его рождения.