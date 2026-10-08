З'явилось архівне фото молодої Могилевської: як вона виглядала у 24 роки

Український журналіст Дмитро Гордон поділився архівним фото зі співачкою Наталією Могилевською. Кадр було зроблено у 1999 році.

На той момент артистці було 24 роки. Відповідний знімок Гордон оприлюднив на сторінці в Instagram (gordondmytro).

Як виглядала Могилевська у молодості

Журналіст опублікував архівне фото з Могилевською, зроблене у 1999 році. Тоді Гордону було 32 роки, а Наталії – 24.

На знімку співачка позує з кудрявим волоссям та макіяжем із тонкими стрілками. Могилевська одягнута у смугасту блузу з мереживом.

Гордон на фото стоїть у яскраво-червоній сорочці та піджаку з чорним орнаментом.

Наталя Могилевська та Дмитро Гордон Фото: Instagram

Наталя Могилевська – особисте життя

Співачка у стосунках з чоловіком Валентином. Пара познайомилась у 2022 році. На початку повномасштабного вторгнення коханий Могилевської допоміг евакуювати її вагітну сестру.

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За словами артистки, Валентин не є військовим. Наталя рідко показує чоловіка на публіці.

Наприкінці 2023 року стало відомо, що на початку війни Могилевська з Валентином удочерила двох дівчаток-сестер – Мішель та Соню.

Наталя Могилевська з доньками Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Наталя Могилевська придбала новий автомобіль. Артистка обрала кросовер німецького виробника – модель Audi Q5.

Також співачка поділилася з шанувальниками кадрами свого затишного вікенду, поставши у природному вигляді без краплі косметики.

Крім того, Наталя Могилевська зворушливо вшанувала пам'ять свого близького друга та колеги Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) у день його народження.