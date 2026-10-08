Звезда Евровидения рассказала о своей личной жизни (фото)
Украинская певица Leléka (Виктория Лелека) встретилась с блогером Николасом Кармой на улицах Львова.
Он, как обычно, спросил у гостьи рубрики, сколько стоит её наряд. Более того, Николас был явно удивлён, не ожидая встретить звезду Евровидения-2026.
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"Лелека прилетела в теплые края, потому что во Львове сейчас потеплело", — пошутил Карма.
Обувь Leléka — 90 евро.
Костюм, похожий на пижаму, певица получила бесплатно.
"Когда я ехала на национальный отбор, моя подруга Татьяна, просто потрясающая волонтерша, схватила какой-то пакет и сказала: "На, это тебе", — вспомнила Виктория.
Певица подчеркнула, что она разведена один раз, а второй раз — "будет долгий процесс".
"Сердце открыто", — говорит Виктория.
Звезда Евровидения скачала приложение для знакомств, однако не спешит искать любовь.
"Ищу только "партнера на всю жизнь", "хочу детей". Чтобы мне никто не писал. Мне кажется, я там такой фильтр установлю, что мне никто не напишет", — засмеялась певица.
Виктория верит, что у всего своё время, но боится, чтобы не было слишком поздно.
"Очень рада знакомству", — написала Виктория в комментариях.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Лелека обратилась к украинцам по всему миру с призывом.
- Андрей Данилко во время встречи в Вене сначала не узнал Leléka.
Кроме того, певица исполнила самую длинную вокальную партию на одном дыхании за всю многолетнюю историю песенного конкурса.