Звезда Евровидения рассказала о своей личной жизни (фото)

Украинская певица Leléka (Виктория Лелека) встретилась с блогером Николасом Кармой на улицах Львова.

Он, как обычно, спросил у гостьи рубрики, сколько стоит её наряд. Более того, Николас был явно удивлён, не ожидая встретить звезду Евровидения-2026.

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"Лелека прилетела в теплые края, потому что во Львове сейчас потеплело", — пошутил Карма.

Обувь Leléka — 90 евро.

Костюм, похожий на пижаму, певица получила бесплатно.

"Когда я ехала на национальный отбор, моя подруга Татьяна, просто потрясающая волонтерша, схватила какой-то пакет и сказала: "На, это тебе", — вспомнила Виктория.

Певица подчеркнула, что она разведена один раз, а второй раз — "будет долгий процесс".

"Сердце открыто", — говорит Виктория.

Звезда Евровидения скачала приложение для знакомств, однако не спешит искать любовь.

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"Ищу только "партнера на всю жизнь", "хочу детей". Чтобы мне никто не писал. Мне кажется, я там такой фильтр установлю, что мне никто не напишет", — засмеялась певица.

Лелека Фото: Instagram

Лелека встретилась с Николасом Кармой Фото: Instagram

Виктория верит, что у всего своё время, но боится, чтобы не было слишком поздно.

Лелека Фото: Instagram

"Очень рада знакомству", — написала Виктория в комментариях.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Лелека обратилась к украинцам по всему миру с призывом.

Андрей Данилко во время встречи в Вене сначала не узнал Leléka.

Кроме того, певица исполнила самую длинную вокальную партию на одном дыхании за всю многолетнюю историю песенного конкурса.