Зірка Євробачення розсекретила, що в неї на особистому (фото)

Українська співачка Leléka (Вікторія Лелека) зустрілася з блогером Ніколасом Кармою на вулицях Львова.

Він традиційно запитав у гості рубрики, скільки коштує її лук. Ба більше, Ніколас помітно здивувався, не очікуючи зустріти зірку Євробачення-2026.

Leléka розказала про вартість луку та особисте

"Лелека прилетіла в теплі краї, бо у Львові зараз потепліло", — пожартував Карма.

Взуття Leléka — 90 євро.

Костюм, схожий на піжаму, дістався співачці безкоштовно.

"Коли я їхала на Нацвідбір, подруга Тетяна, нереальна волонтерка, якийсь пакет схопила, сказала: "На, це тобі", — пригадала Вікторія.

Співачка наголосила, що вона один раз розлучена, а другий — "буде довгий процес".

"Серце відкрите", — каже Вікторія.

Зірка Євробачення завантажила додаток для знайомств, проте не спішить шукати кохання.

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"Шукаю тільки "партнер для життя", "хочу дітей". Щоб ніхто мені не писав. Мені здається, я там такий фільтр виставлю, що мені ніхто не напише", — засміялася виконавиця.

Leléka Фото: Instagram

Leléka зустрілася з Ніколасом Кармою Фото: Instagram

Вікторія вірить, що на все свій час, але боїться, щоб не було пізно.

Leléka Фото: Instagram

"Дуже радію знайомству", — написала в коментрях Вікторія.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Leléka звернулась до українців по всьому світу із закликом.

Андрій Данилко під час зустрічі у Відні спочатку не впізнав Leléka.

Крім того, співачка виконала найдовшу вокальну партію на одному диханні за всю багаторічну історію пісенного конкурсу.