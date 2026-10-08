Звезда из группы "Дзидзьо" застрял на вокзале в Варшаве: что он там делает (фото)

Украинские артисты Юлик (бывший участник группы "Дзидзьо") и Панас Буйный, которые направляются с концертом в Мюнхен, попали в неприятную ситуацию в Варшаве. Задержка рейса Wizz Air сорвала их пересадку в Милане, поэтому пришлось срочно менять маршрут.

Артисты планировали добраться до Германии по маршруту Варшава – Милан – Мюнхен. Такой вариант они выбрали сознательно: хотели сэкономить на логистике, чтобы больше денег направить на помощь украинским военным, однако что-то пошло не так. Об этой неприятности они рассказали в беседе с Фокусом.

Как выяснилось, экономия обернулась проблемами. Рейс Wizz Air из Варшавы в Милан перенесли примерно на полтора часа. Из-за этого музыканты уже не успевали на самолет в Мюнхен, и весь маршрут развалился, как карточный домик. Кроме того, возник вопрос, удастся ли вернуть деньги за билеты, которыми воспользоваться не получится.

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Гонка за поездом

Команда должна была прибыть в Мюнхен заранее, ведь ей предстояли настройка оборудования, техническая подготовка и саундчек.

Юлик не успел на самолет Фото: Instagram

Вскоре Юлик и Панас Буйный выложили сторис с железнодорожного вокзала Варшавы: они решили ехать на поезде. Однако и здесь всё висело на волоске. До отправления оставалось менее часа, а от аэропорта имени Шопена до Центрального вокзала ещё нужно было добраться. Артисты и сами сомневались, успеют ли они.

В конце концов, им это удалось. Теперь музыканты направляются в Мюнхен через Берлин, где их ждёт ещё одна пересадка.

Вместо трёх часов – более десяти

Путь, который на самолете должен был занять около трёх часов, превратился в более чем десятичасовое путешествие на поезде. Несмотря на усталость, артисты намерены прибыть вовремя, подготовить оборудование, провести саундчек и выйти на сцену перед украинской публикой.

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