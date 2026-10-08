Зірка із "Дзідзьо" застряг на вокзалі у Варшаві: що він там робить (фото)

Українські артисти Юлік (колишній учасник гурту "Дзідзьо") та Панас Буйний, які їдуть із концертом до Мюнхена, потрапили в халепу у Варшаві. Затримка рейсу Wizz Air зірвала їхню пересадку в Мілані, тож довелося терміново міняти маршрут.

Артисти планували дістатися до Німеччини за маршрутом Варшава – Мілан – Мюнхен. Такий варіант вони обрали свідомо: хотіли заощадити на логістиці, щоб більше грошей спрямувати на допомогу українським військовим, однак щось пішло не так. Про цю халепу вони розповіли у розмові із Фокусом.

Як з’ясувалося, економія обернулася проблемами. Рейс Wizz Air із Варшави до Мілана перенесли приблизно на півтори години. Через це музиканти вже не встигали на літак до Мюнхена, і весь маршрут, розсипався, як картковий дім. Додатково постало питання, чи вдасться повернути кошти за квитки, якими скористатися не вийде.

Видео дня

Гонка за потягом

До Мюнхена команда мусила прибути заздалегідь, адже попереду на неї чекали налаштування апаратури, технічна підготовка та саундчек.

Юлік не встиг на літак Фото: Instagram

Невдовзі Юлік і Панас Буйний виклали сторіс із залізничного вокзалу Варшави: вони вирішили їхати потягом. Одначе й тут усе трималося на волосині. До відправлення лишалося менше години, а від аеропорту імені Шопена до Центрального вокзалу ще треба було дістатися. Артисти й самі сумнівалися, чи встигнуть.

Зрештою, їм це вдалося. Тепер музиканти прямують до Мюнхена через Берлін, де на них чекає ще одна пересадка.

Замість трьох годин – понад десять

Дорога, яка літаком мала зайняти близько трьох годин, перетворилася на понад десятигодинну подорож залізницею. Попри виснаження, артисти налаштовані прибути вчасно, підготувати апаратуру, провести саундчек і вийти на сцену перед українською аудиторією.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Також ішлося про те, що українська співачка SLAVIA вперше стала мамою. Свого первістка артистка народила від свого чоловіка, бізнесмена Андрія Павлюка.