Счастливый билет: лотерея принесла мужчине выигрыш в 2 млн долларов

Мужчина по имени Энджел Наваррете из города Атенс (штат Джорджия) выиграл два миллиона долларов в лотерею. Это радостное событие он отпраздновал вместе со своей семьёй.

Счастливый билет обошёлся мужчине всего в 20 долларов. Об этом сообщает NC Education Lottery.

Как мужчина выиграл 2 млн долларов

Когда Энджел увидел выигрыш, он не мог поверить своим глазам.

"Я подумал: „Это правда? Или я что-то не так прочитал?“", — вспоминает он.

Радость от выигрыша стала ещё больше, когда мужчина сообщил об этом своим родителям.

"Мы были в восторге! Эмоции переполняли нас. В это было действительно трудно поверить", — отметил Наваррете.

По словам счастливчика, его семья любит играть в "100X The Cash" по выходным. Поэтому мужчина решил присоединиться к родителям и испытать свою удачу.

Лотерея "100X The Cash" Фото: Открытые источники

Так, семья Наваррете приобрела билеты по 20 долларов за штуку в магазине The Local Market, расположенном в городе Гейсвилл. Вернувшись к машине, каждый из них наугад выбрал себе билет.

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Стерев защитный слой с билета, Наваррете обнаружил главный приз в размере 2 миллионов долларов. Шанс на такой выигрыш составляет 1 к 1,54 миллиона.

Прибыв в главный офис лотереи, Наваррете мог выбрать: получать приз частями по 100 тысяч долларов ежегодно в течение 20 лет или же получить единовременную выплату в размере 1 200 000 долларов. Он выбрал единовременную выплату. После уплаты обязательных налогов сумма, которую мужчина получил на руки, составила 864 126 долларов.

Выигранные средства Наваррете планирует потратить на оплату коммунальных счетов, а также инвестировать и отложить на "черный день".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Харьковчанка Эльвира, которая сейчас живет в Нидерландах, рассказала о своем опыте участия в лотерее. Девушка подала заявку на специальном сайте и недавно получила письмо о выигрыше.

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