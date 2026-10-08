Щасливий квиток: лотерея принесла чоловіку виграш у 2 млн доларів

Чоловік на ім’я Енджел Наваррете з міста Атенс (штат Джорджія) виграв два мільйони доларів у лотереї. Радісну подію він розділив зі своєю родиною.

Вартість щасливого квитка коштувала чоловікові лише 20 доларів. Про це повідомляє NC Education Lottery.

Як чоловік виграв 2 млн доларів

Коли Енджел побачив виграш, то не міг повірити своїм очам.

"Я подумав: "Це реально? Чи я правильно все прочитав?"" — згадує він.

Радість від виграшу стала ще більшою, коли чоловік повідомив про це своїм батькам.

"Ми були в захваті! Емоції переповнювали. В це було справді важко повірити", — зазначив Наваррете.

За словами щасливчика, його родина любить грати у "100X The Cash" на вихідних. Тож чоловік вирішив приєднатися до батьків та випробувати свою удачу.

Лотерея "100X The Cash" Фото: Відкриті джерела

Так, родина Наваррете придбала квитки вартістю 20 доларів за кожен у магазині The Local Market, розташованому у місті Гейсвілл. Повернувшись до авто, кожен із них навмання обрав собі квиток.

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Стираючи захисний шар з квитка, Наваррете виявив головний приз у розмірі 2 мільйонів доларів. Шанс на такий виграш становить 1 до 1,54 мільйона.

Прибувши до головного офісу лотереї, Наваррете міг обрати: отримувати приз частинами по 100 тисяч доларів щороку протягом 20 років або ж забрати одноразову виплату в розмірі 1 200 000 доларів. Він обрав одноразову виплату. Після сплати обов’язкових податків сума, яку чоловік отримав на руки, склала 864 126 доларів.

Виграні кошти Наваррете планує використати для оплати комунальних рахунків, а також інвестувати та відкласти на "чорний день".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Харків'янка Ельвіра, яка зараз живе у Нідерландах, розповіла про свій досвід участі в лотереї. Дівчина подала заявку на спеціальному сайті й нещодавно отримала листа про виграш.

Дівчина, яка виграла в лотерею, кинула хлопця, не захотівши ділитися грошима з його собакою.

До речі, молода матір із села, що у Тернопільській області, разом з чоловіком придбала стару хату в селі, розпочала там ремонт й запустила власний бізнес, вигравши державний грант — 250 тисяч гривень.