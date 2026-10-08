Бен Аффлек рассказал о Дженнифер Лопес после развода (фото)

54-летний лауреат премии "Оскар" Бен Аффлек работал с 57-летней Дженнифер Лопес над фильмом "Поцелуй женщины-паука" уже после их развода; картина вышла на экраны в прошлом году — всего через семь месяцев после официального завершения бракоразводного процесса.

Аффлек редко говорит о своей бывшей жене. Хотя игру Джей Ло высоко оценили, она почти не фигурировала в обсуждениях наградного сезона, равно как и не получила номинации на "Оскар" за роль в фильме 2019 года "Мошенницы".

Бен Аффлек заговорил о Джей Ло

В интервью изданию Variety актера спросили, почему, по его мнению, бывшую "обделили вниманием". Он ответил с большим уважением к Джен: "Я предвзятен. Я чрезвычайно уважаю её и восхищаюсь тем, что она умеет делать. Что касается наград: я заметил, что уровень коммерческого успеха проекта не всегда совпадает с моим вкусом. Это часть удивительного, субъективного бизнеса, в который люди вкладывают много своего собственного видения".

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Аффлек, который дважды номинировался на "Оскар" и оба раза становился лауреатом, добавил, что не всегда считает, будто правильную награду получает тот, кто действительно её заслуживает.

"Но знаете что? Я не думаю, что после смерти, оказавшись на небесах, вы услышите от Бога: "Вот это был действительно лучший фильм 1986 года". В конце концов, это просто группа людей, которые голосуют за кинопремии", — говорит Бен.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Аффлек и Лопес

Актёр возобновил отношения с Лопес в 2021 году — после того, как пара впервые рассталась ещё в 2004 году.

Звезды поженились в Лас-Вегасе 16 июля 2022 года, а позже, в августе того же года, устроили более масштабную церемонию в поместье актёра в Джорджии в кругу семьи и близких друзей.

Впрочем, Джен подала на развод с Аффлеком в день второй годовщины их свадьбы в Джорджии. Процесс развода был завершён в начале 2025 года.

Несмотря на разрыв, пара, похоже, сохранила хорошие отношения.

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Кроме того, снимок задержанной за кражу женщины стал настоящей сенсацией в соцсетях: пользователи решили, что на фото — Джей Ло.