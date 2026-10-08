Бен Аффлек заговорив про Дженніфер Лопес після розлучення (фото)

54-річний володар премії "Оскар" Бен Аффлек працював з 57-річною Дженніфер Лопес над фільмом "Поцілунок жінки-павука" вже після їхнього розлучення; стрічка вийшла на екрани минулого року — лише через сім місяців після офіційного завершення шлюборозлучного процесу.

Аффлек рідко говорить про свою колишню дружину. Хоча гру Джей Ло високо оцінили, вона майже не фігурувала в обговореннях нагородного сезону, так само як і не отримала номінації на "Оскар" за роль у фільмі 2019 року "Шахрайки".

Бен Аффлек заговорив про Джей Ло

В інтерв’ю виданню Variety актора запитали, чому, на його думку, колишню "обділили увагою". Він відповів з великою повагою до Джен: "Я упереджений. Я надзвичайно поважаю її і захоплююся тим, що вона вміє робити. Щодо нагород: я помітив, що рівень комерційного успіху проєкту не завжди збігається з моїм смаком. Це частина дивного, суб’єктивного бізнесу, у який люди вкладають багато власного бачення".

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Аффлек, який двічі номінувався на "Оскар" і обидва рази перемагав, додав, що не завжди вважає, ніби правильну нагороду отримує той, хто на неї справді заслуговує.

"Але знаєте що? Я не думаю, що після смерті, потрапивши на небо, ви почуєте від Бога: "Ось це був справді найкращий фільм 1986 року". Зрештою, це просто група людей, які голосують за кінопремії", — каже Бен.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Аффлек та Лопес

Актор відновив стосунки з Лопес у 2021 році — після того, як пара вперше розійшлася ще у 2004-му.

Зірки одружилися в Лас-Вегасі 16 липня 2022 року, а згодом, у серпні того ж року, влаштували масштабнішу церемонію в маєтку актора в Джорджії в колі родини та близьких друзів.

Втім, Джен подала на розлучення з Аффлеком у другу річницю їхнього весілля в Джорджії. Процес розлучення було завершено на початку 2025 року.

Попри розрив, пара, схоже, зберегла добрі стосунки.

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Крім того, знімок затриманої за крадіжку жінки перетворився на справжню сенсацію в соцмережах: користувачі вирішили, що на фото — Джей Ло.