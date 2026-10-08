Известный актер вспомнил, как влюбился в 15-летнюю поклонницу (фото)

Украинский актёр и звезда фильма "Безумная свадьба" Назар Заднепровский признался, что познакомился со своей женой Ириной, когда ей ещё было 15 лет.

Это произошло почти 30 лет назад в театре. О начале своих отношений звездная чета рассказала блогеру Александру Преподобному.

Заднепровский рассказал о своей жене

Звезда "Безумной свадьбы" познакомился со своей возлюбленной, когда ей было всего 15, а ему — 23. Ирина пришла в театр и подарила Назару три гвоздики после спектакля. После этого они несколько лет дружили. А переломным моментом стала болезнь Заднипровского, из-за которой он попал в госпиталь. Именно тогда актер понял, что это — настоящая любовь.

"Театр нас познакомил… Мы много лет дружили. Потом я дождался, пока ей исполнилось 19 лет, и поцеловал её. Когда я оказался в реанимации и госпитале, понял, что влюбился. Грубо говоря, когда я умирал, она единственная пришла ко мне — с бульончиком, котлеткой, гречкой. Потом всех своих знакомых послал к черту", — признался народный артист Украины.

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Ирина добавила, что пошла к актеру в больницу, потому что уже любила его.

Назар Заднепровский с женой Фото: Instagram

"Я тогда уже по-настоящему любила. А потом случилась такая беда, и это был мой человек. Он сказал, что находится в реанимации, и на следующий день я примчалась к нему от бабушки. Знаю, что он переживал, что эта болезнь меня остановит, и я ему скажу: "До свидания", — вспомнила женщина.

На вопрос, что её раздражает в актёре, женщина призналась, что муж храпит. В свою очередь Назар рассказал о финансовой грамотности семьи.

"Всё, что я зарабатываю, — наше, всё, что она зарабатывает, — её", — говорит актёр.

У супругов есть сын Михаил и дочь Юлия.

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