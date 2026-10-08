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Відомий актор пригадав, як закохався в 15-річну фанатку (фото)

Назар Задніпровський розповів про дружину
Назар Задніпровський | Фото: Instagram

Український актор та зірка фільму "Скажене весілля" Назар Задніпровський зізнався, що познайомився зі своєю дружиною Іриною, коли їй ще було 15 років.

Це сталося майже 30 років тому в театрі. Про початок стосунків зіркове подружжя розповіло блогеру Олександру Преподобному.

Задніпровський розповів про дружину

Зірка "Скаженого весілля" познайомився з коханою, коли їй було лише 15, а йому — 23. Ірина прийшла в театр та подарувала Назару три гвоздики після спектаклю. Після цього вони кілька років дружили. А переломним моментом стала хвороба Задніпровського, через яку він потрапив до госпіталю. Саме тоді актор зрозумів, що це — справжнє кохання.

"Театр нас познайомив... Ми багато років дружили. Потім я дочекався, поки їй виповнилося 19 років, і поцілував її. Коли в мене була реанімація і госпіталь, зрозумів, що закохався. Грубо кажучи, коли я здихав, вона єдина до мене прийшла — з бульйончиком, котлеткою, гречкою. Потім всіх знайомих своїх послав нафіг", — зізнався народний артист України.

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Ірина додала, що пішла до актора в лікарню, бо вже кохала його.

Назар Задніпровський дружина
Назар Задніпровський з дружиною
Фото: Instagram

"Я тоді вже по-справжньому кохала. А потім стається така біда, і це моя людина. Він сказав, що він у реанімації, і я наступного дня примчала до нього від бабусі. Знаю, що він переживав, що ця хвороба мене зупинить, і я йому скажу: "До побачення", — пригадала жінка.

На запитання, що її бісить в акторові, жінка зізналася, що чоловік хропить. Натомість Назар розкрив фінансову грамотність родини.

"Все, що я заробляю, — наше, все, що вона заробляє, — її", — каже актор.

У подружжя є син Михайло та донька Юлія.

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