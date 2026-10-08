Відомий актор пригадав, як закохався в 15-річну фанатку (фото)

Український актор та зірка фільму "Скажене весілля" Назар Задніпровський зізнався, що познайомився зі своєю дружиною Іриною, коли їй ще було 15 років.

Це сталося майже 30 років тому в театрі. Про початок стосунків зіркове подружжя розповіло блогеру Олександру Преподобному.

Задніпровський розповів про дружину

Зірка "Скаженого весілля" познайомився з коханою, коли їй було лише 15, а йому — 23. Ірина прийшла в театр та подарувала Назару три гвоздики після спектаклю. Після цього вони кілька років дружили. А переломним моментом стала хвороба Задніпровського, через яку він потрапив до госпіталю. Саме тоді актор зрозумів, що це — справжнє кохання.

"Театр нас познайомив... Ми багато років дружили. Потім я дочекався, поки їй виповнилося 19 років, і поцілував її. Коли в мене була реанімація і госпіталь, зрозумів, що закохався. Грубо кажучи, коли я здихав, вона єдина до мене прийшла — з бульйончиком, котлеткою, гречкою. Потім всіх знайомих своїх послав нафіг", — зізнався народний артист України.

Видео дня

Ірина додала, що пішла до актора в лікарню, бо вже кохала його.

Назар Задніпровський з дружиною Фото: Instagram

"Я тоді вже по-справжньому кохала. А потім стається така біда, і це моя людина. Він сказав, що він у реанімації, і я наступного дня примчала до нього від бабусі. Знаю, що він переживав, що ця хвороба мене зупинить, і я йому скажу: "До побачення", — пригадала жінка.

На запитання, що її бісить в акторові, жінка зізналася, що чоловік хропить. Натомість Назар розкрив фінансову грамотність родини.

"Все, що я заробляю, — наше, все, що вона заробляє, — її", — каже актор.

У подружжя є син Михайло та донька Юлія.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Назар Задніпровський, відомий насамперед за ролями у проєктах "Скажене весілля" та "Слуга народу", пояснив, чому не вступив до лав ЗСУ.

Зірка фільмів "Довбуш" та "Кіллхаус", відомий український актор Сергій Стрельніков вступив до лав Збройних сил України.

Український актор та військовий Володимир Ращук звернувся до сина Яреми в його перший день народження.