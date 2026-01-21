"Мене списали": актор зі "Слуги народу" розповів про свій похід у ТЦК

Популярний український актор театру та кіно Назар Задніпровський, відомий насамперед за ролями у проєктах "Скажене весілля" та "Слуга народу", вперше пояснив, чому не вступив до лав ЗСУ.

50-річний Назар Задніпровський зізнався, що має серйозне хронічне захворювання. Через те він непридатний до військової служби за станом здоров'я. Про свій похід до ТЦК актор розповів в інтерв'ю проєкту "Зі своїми по суті", що виходить на "Суспільне Культура".

Боротьба з хворобою

За словами зірка "Слуги народу", уже понад 20 років він живе з цукровим діабетом й інсулінозалежний. Саме через цей діагноз артиста начебто офіційно визнали непридатним до армії ще задовго до початку повномасштабного вторгнення.

Назар Задніпровський, народний артист України Фото: Instagram

Актор пригадав випадок, що стався у 2017 році. Тоді його викликали до військкомату для проходження військово-лікарської комісії, оскільки дані про його попереднє списання з обліку виявились втрачені.

Обстеження Задніпровського

Задніпровський зазначив, що йому довелося проходити обстеження наново. Він пояснив представникам комісії свій діагноз, проте через відсутність документів у базі був змушений безпосередньо при лікарях вимірювати рівень цукру та вводити інсулін.

"Вони питають: "Скільки років діабету?". На той момент був 12-й рік. І мене в 2017 році просто списали", — пояснив Задніпровський.

Наразі артист періодично зустрічає представників поліції та ТЦК на вулицях, проте питання мобілізації закривається одразу після пред'явлення відповідних медичних документів. Назар стверджує, що його боротьба за здоров'я почалася ще два десятиліття тому, коли він проходив тривале лікування у військовому госпіталі.

Назар Задніпровський — актор театру, кіно та дубляжу, народний артист України і представник легендарної акторської династії.

