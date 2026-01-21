"Меня списали": актер из "Слуги народа" рассказал о своем походе в ТЦК

Популярный украинский актер театра и кино Назар Заднепровский, известный прежде всего по ролям в проектах "Скажене весілля" и "Слуга народа", впервые объяснил, почему не вступил в ряды ВСУ.

50-летний Назар Заднепровский признался, что имеет серьезное хроническое заболевание. Поэтому он непригоден к военной службе по состоянию здоровья. О своем походе в ТЦК актер рассказал в интервью проекту "Зі своїми по суті", который выходит на "Суспільне Культура".

Борьба с болезнью

По словам звезда "Слуги народа", уже более 20 лет он живет с сахарным диабетом и инсулинозависим. Именно из-за этого диагноза артиста якобы официально признали непригодным к армии еще задолго до начала полномасштабного вторжения.

Назар Заднепровский, народный артист Украины Фото: Instagram

Актер вспомнил случай, произошедший в 2017 году. Тогда его вызвали в военкомат для прохождения военно-врачебной комиссии, поскольку данные о его предыдущем списании с учета оказались утрачены.

Обследование Заднепровского

Заднепровский отметил, что ему пришлось проходить обследование заново. Он объяснил представителям комиссии свой диагноз, однако из-за отсутствия документов в базе был вынужден непосредственно при врачах измерять уровень сахара и вводить инсулин.

"Они спрашивают: "Сколько лет диабету?". На тот момент был 12-й год. И меня в 2017 году просто списали", — пояснил Заднепровский.

Сейчас артист периодически встречает представителей полиции и ТЦК на улицах, однако вопрос мобилизации закрывается сразу после предъявления соответствующих медицинских документов. Назар утверждает, что его борьба за здоровье началась еще два десятилетия назад, когда он проходил длительное лечение в военном госпитале.

Назар Заднепровский — актер театра, кино и дубляжа, народный артист Украины и представитель легендарной актерской династии.

