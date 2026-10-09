Алла Пугачева получила травму и напугала своим видом (фото)

В сети появились фотографии певицы Аллы Пугачевой, на которых можно заметить, что её левая рука перевязана. Окружение артистки отреагировало на травму знаменитости.

Свежие снимки с Пугачевой опубликовали в Instagram. Директор певицы Елена Чупракова прокомментировала эти фото, сообщают российские СМИ.

Что случилось с Аллой Пугачевой

По словам Чупраковой, 77-летняя артистка чувствует себя хорошо, но при каких обстоятельствах она получила травму — неизвестно.

Менеджер певицы рассказала, что в последний раз разговаривала с Пугачевой 7 октября. Однако знаменитость не упоминала о проблемах с рукой. Чупракова узнала об этом после того, как увидела фото в соцсети.

"Понятия не имею, что произошло. Я тоже увидела фото в соцсетях. Она чувствует себя хорошо. Я разговаривала с ней, всё прекрасно", — сказала директор.

Видео дня

На опубликованной фотографии видно, как Пугачева в Лимасоле встретилась с поклонником и решила дать ему автограф. На снимке певица сидит за столом, и внимание привлекает её левая рука, которая была перевязана. Что именно произошло с артисткой — пока неизвестно.

У Аллы Пугачевой травма Фото: Instagram

Это не первая травма Пугачевой

Кстати, это не первый раз, когда певица получает травму. Недавно она появилась на публике с тростью в руке и рассказала о проблемах со здоровьем.

Пугачева призналась, что неудачно упала — сломала ногу и тазобедренный сустав. В течение четырёх месяцев она не могла передвигаться. Однако со временем артистка постепенно начала восстанавливаться.

Алла Пугачева с тростью Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Алла Пугачева появилась на закрытии фестиваля в Юрмале с тростью в руке. Певица рассказала журналистам, что сломала тазобедренный сустав и до сих пор испытывает боль после травмы.

Также артистка опубликовала в соцсетях снимок с ежегодной встречи с латвийским композитором Раймондом Паулсом, на котором вместе с ней – муж Максим Галкин, дети Лиза и Гарри, а также близкие друзья семьи.

Кроме того, Алла Пугачева пришла на празднование дня рождения своей подруги Стеллы. На фото певица позировала в чёрной шубе от бренда Prada и в берете.