Алла Пугачова отримала травму і налякала своїм виглядом (фото)
У мережі оприлюднили фото співачки Алли Пугачової, на яких помітили її перев’язану ліву руку. В оточенні артистки відреагували на травму знаменитості.
Свіжі знімки з Пугачовою опублікували в Instagram. Директорка співачки Олена Чупракова прокоментувала ці фото, пишуть російські медіа.
Що сталося з Аллою Пугачовою
За словами Чупракової, 77-річна артистка почувається добре, але за яких обставин вона отримала травму – невідомо.
Директорка співачки розповіла, що востаннє розмовляла з Пугачовою 7 жовтня. Однак знаменитість не казала про проблеми з рукою. Чупракова дізналася про це після того, як побачила фото у соцмережі.
"Не маю уявлення, що сталося. Я теж побачила фото в соцмережах. Вона почувається добре. Я розмовляла з нею, все чудово", – сказала директорка.
На оприлюдненому фото видно, як Пугачова у Лімасолі зустрілась із шанувальником і вирішила дати йому автограф. На знімку співачка сидить за столом і увагу привернула її ліва рука, яка була перев’язна. Що саме сталося з артисткою – поки невідомо.
Не перша травма Пугачової
До речі, це не вперше, коли співачка отримує травму. Нещодавно вона показалась на публіці з тростиною в руці і розповіла про проблеми зі здоров’ям.
Пугачова зізналась, що невдало впала — зламала ногу і тазостегновий суглоб. Протягом чотирьох місяців вона не могла рухатися. Однак з часом артистка поступово почала відновлюватися.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Алла Пугачова з'явилася на закритті фестивалю в Юрмалі з тростиною в руці. Співачка розповіла журналістам, що зламала тазостегновий суглоб і досі долає біль після травми.
- Також артистка оприлюднила у соцмережах кадр із щорічної зустрічі з латвійським композитором Раймондом Паулсом, на якому разом із нею – чоловік Максим Галкін, діти Ліза та Гаррі та близькі друзі родини.
Крім того, Алла Пугачова прийшла на святкування дня народження своєї подруги Стелли. Співачка на фото позувала в чорній шубі від бренду Prada і береті.