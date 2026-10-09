Алла Пугачова отримала травму і налякала своїм виглядом (фото)

У мережі оприлюднили фото співачки Алли Пугачової, на яких помітили її перев’язану ліву руку. В оточенні артистки відреагували на травму знаменитості.

Свіжі знімки з Пугачовою опублікували в Instagram. Директорка співачки Олена Чупракова прокоментувала ці фото, пишуть російські медіа.

Що сталося з Аллою Пугачовою

За словами Чупракової, 77-річна артистка почувається добре, але за яких обставин вона отримала травму – невідомо.

Директорка співачки розповіла, що востаннє розмовляла з Пугачовою 7 жовтня. Однак знаменитість не казала про проблеми з рукою. Чупракова дізналася про це після того, як побачила фото у соцмережі.

"Не маю уявлення, що сталося. Я теж побачила фото в соцмережах. Вона почувається добре. Я розмовляла з нею, все чудово", – сказала директорка.

На оприлюдненому фото видно, як Пугачова у Лімасолі зустрілась із шанувальником і вирішила дати йому автограф. На знімку співачка сидить за столом і увагу привернула її ліва рука, яка була перев’язна. Що саме сталося з артисткою – поки невідомо.

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У Алли Пугачової травма Фото: Instagram

Не перша травма Пугачової

До речі, це не вперше, коли співачка отримує травму. Нещодавно вона показалась на публіці з тростиною в руці і розповіла про проблеми зі здоров’ям.

Пугачова зізналась, що невдало впала — зламала ногу і тазостегновий суглоб. Протягом чотирьох місяців вона не могла рухатися. Однак з часом артистка поступово почала відновлюватися.

Алла Пугачова з тростиною Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Алла Пугачова з'явилася на закритті фестивалю в Юрмалі з тростиною в руці. Співачка розповіла журналістам, що зламала тазостегновий суглоб і досі долає біль після травми.

Також артистка оприлюднила у соцмережах кадр із щорічної зустрічі з латвійським композитором Раймондом Паулсом, на якому разом із нею – чоловік Максим Галкін, діти Ліза та Гаррі та близькі друзі родини.

Крім того, Алла Пугачова прийшла на святкування дня народження своєї подруги Стелли. Співачка на фото позувала в чорній шубі від бренду Prada і береті.