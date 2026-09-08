"Я багато не сказала": 77-річна Алла Пугачова розплакалась у кадрі з Максимом і дітьми

Алла Пугачова оприлюднила у соцмережах кадр із щорічної зустрічі з латвійським композитором Раймондом Паулсом, на якому разом із нею – чоловік Максим Галкін, діти Ліза та Гаррі та близькі друзі родини. Публікація зворушила шанувальників, адже стосується традиції, яку зіркове подружжя береже роками.

77-річна російська співачка Алла Пугачова на одному з опублікованих відео почала співати "Я багато не сказала…", а потім просльозилась. Декількох кадрів виявилося достатньо, щоб підписники відчули атмосферу свята: велика родина та гості зібралися за обіднім столом у затишному інтер'єрі, а в центрі уваги, як і годиться, опинився сам Раймонд Паулс – людина, з якою Пугачову пов'язує не одне десятиліття творчої дружби.

Зустріч з Раймондом Паулсом

"Щорічна традиційна сімейна зустріч із маестро Раймондом Паулсом. Музика, спогади та обов'язкове побажання зустрітися наступного року "без втрат". Хай так і буде!" – пише Пугачова в описі до роликів.

Відео дня

Співачка обрала для вечора темний лаконічний образ, а Максим Галкін, своєю чергою, з'явився у білосніжній сорочці – просто й зі смаком.

Шанувальники наввипередки бажали маестро Паулсу та родині Пугачової міцного здоров'я, довголіття й, звісно, миру. Серед тих, хто вподобав її допис, можна помітити Софію Ротару, Віру Брежнєву та Віталія Козловського.

Латвія як друга домівка

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Алла Пугачова разом із Максимом Галкіним та дітьми покинула країну. Подружжя не приховує своєї антивоєнної позиції, а Галкіна в РФ офіційно визнали "іноагентом".

Співачка пояснила причини свого від’їзду з Росії у великому інтерв’ю Катерині Гордєєвій минулого року. Вона зізналася, що спочатку поїхала на лікування до Ізраїлю, але остаточно залишити РФ вирішила після політичного тиску та переслідування її сім’ї.

Що зараз з Аллою Пугачовою

Співачка нещодавно розповідала про проблеми зі здоров'ям. Після падіння вона чотири місяці була практично прикута до ліжка: перелом тазостегнового суглоба на якийсь час позбавив її можливості нормально пересуватися. Артистка зізналася, що переживала панічні атаки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дмитро Гордон анонсував майбутнє інтерв'ю з Максимом Галкіним, яке відбудеться українською мовою.

Спроба Потапа зробити комплімент присутній у залі Аллі Пугачовій викликала лише роздратування співачки та суху реакцію Галкіна.

Галкіна та Пугачову запитали, чи приїдуть вони до Києва: що вони відповіли.