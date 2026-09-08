"Я много не сказала": 77-летняя Алла Пугачева расплакалась в кадре с Максимом и детьми

Алла Пугачева опубликовала в соцсетях кадры с ежегодной встречи с латвийским композитором Раймондом Паулсом, на котором вместе с ней — супруг Максим Галкин, дети Лиза и Гарри, а также близкие друзья семьи. Публикация тронула поклонников, ведь она касается традиции, которую звездная чета бережет на протяжении многих лет.

77-летняя российская певица Алла Пугачева на одном из опубликованных видео начала петь "Я много не сказала…", а затем расплакалась. Нескольких кадров оказалось достаточно, чтобы подписчики почувствовали атмосферу праздника: большая семья и гости собрались за обеденным столом в уютном интерьере, а в центре внимания, как и положено, оказался сам Раймонд Паулс — человек, с которым Пугачову связывает не одно десятилетие творческой дружбы.

Встреча с Раймондом Паулсом

"Ежегодная традиционная семейная встреча с маэстро Раймондом Паулсом. Музыка, воспоминания и обязательное пожелание встретиться в следующем году "без потерь". Пусть так и будет!" — пишет Пугачева в описании к видеороликам.

Відео дня

Певица выбрала для вечера тёмный лаконичный наряд, а Максим Галкин, в свою очередь, появился в белоснежной рубашке — просто и со вкусом.

Поклонники наперегонки желали маэстро Паулсу и семье Пугачевой крепкого здоровья, долголетия и, конечно же, мира. Среди тех, кто лайкнул её пост, можно заметить Софию Ротару, Веру Брежневу и Виталия Козловского.

Латвия как второй дом

Напомним, что после полномасштабного вторжения России в Украину Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми покинула страну. Супруги не скрывают своей антивоенной позиции, а Галкина в РФ официально признали "иностранным агентом".

Певица объяснила причины своего отъезда из России в большом интервью Екатерине Гордеевой в прошлом году. Она призналась, что сначала уехала на лечение в Израиль, но окончательно покинуть РФ решила после политического давления и преследований в адрес её семьи.

Что сейчас с Аллой Пугачевой

Певица недавно рассказала о проблемах со здоровьем. После падения она четыре месяца была практически прикована к постели: перелом тазобедренного сустава на некоторое время лишил её возможности нормально передвигаться. Артистка призналась, что переживала панические атаки.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дмитрий Гордон анонсировал предстоящее интервью с Максимом Галкиным, которое пройдет на украинском языке.

Попытка Потапа сделать комплимент присутствовавшей в зале Алле Пугачевой вызвала лишь раздражение певицы и сдержанную реакцию Галкина.

Галкину и Пугачеву спросили, приедут ли они в Киев: что они ответили.