Обратная сторона славы: известные люди, закончившие жизнь в психбольницах (фото)

10 октября — Всемирный день психического здоровья; этот день посвящён повышению осведомлённости о психическом благополучии и поддержке людей с психическими расстройствами.

Психические заболевания не зависят от социального статуса, материального положения или мировой славы. История знает немало примеров талантливых художников, кумиров миллионов и гениев своей эпохи, которые из-за тяжких болезней, депрессии или личных трагедий провели последние дни в изоляции и закончили жизнь в психиатрических учреждениях.

Роберт Шуман (1810–1856)

Выдающийся немецкий композитор-романтик и дирижёр.

На протяжении всей жизни Шуман страдал от тяжёлого психического расстройства (современные исследователи предполагают, что это было биполярное аффективное расстройство или шизофрения). Его преследовали слуховые галлюцинации; порой ему казалось, что музыку диктуют ангелы или демоны.

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После попытки самоубийства (прыжка в реку Рейн) в 1854 году композитор добровольно поступил в частную психиатрическую больницу в Энденхихе недалеко от Бонна, где и скончался два года спустя.

Роберт Шуман Фото: Википедия

Камилла Клодель (1864–1943)

Гениальная французская скульпторша, а также муза и возлюбленная Огюста Родена.

После разрыва с Роденом и из-за отсутствия признания своего творчества у женщины развились тяжёлые психические расстройства, в частности мания преследования. Она уничтожила большинство своих работ.

В 1913 году, после смерти отца, родственники принудительно поместили её в психиатрическую больницу. Последние 30 лет жизни Камилла провела в полной изоляции в психиатрических учреждениях и умерла в больнице Мондеверг во время Второй мировой войны.

Камилла Клодель Фото: Википедия

Луис Вейн (1860–1939)

Известный английский художник, прославившийся своими антропоморфными рисунками кошек с большими глазами.

С годами у Луиса развилась шизофрения; он стал агрессивным и подозрительным, особенно по отношению к своим сестрам. Художник утверждал, что мерцание кадров на киноэкранах крадет электричество из их мозгов и что они крадут у него деньги. Мужчина начал бродить по улицам ночью, стал часто переставлять мебель в доме и проводил время в одиночестве, запершись в своей комнате, где писал бессвязные тексты. В 1924 году Луиса как малоимущего пациента поместили в психиатрическую больницу Спрингфилда.

Когда общественность (в частности, писатель Герберт Уэллс) узнала об этом, был организован сбор средств; Уэйна перевели в более комфортные учреждения — сначала в Королевскую больницу Бедлам, а затем в больницу Напсбери, — где он продолжал рисовать кошек (которые становились всё более психоделическими и похожими на фракталы) вплоть до самой смерти.

Луис Вейн Фото: Википедия

Татьяна Пельтцер (1904–1992)

Советская театральная и киноактриса.

В преклонном возрасте у Пельтцер развилась болезнь Альцгеймера, сопровождавшаяся деменцией и паранойей (манией преследования). Она начала терять память и больше не могла запоминать текст ролей. Последние годы жизни актриса провела в специализированном учреждении по уходу, где и скончалась в 1992 году.

Эдуард Изотов (1936–2003)

Советский актёр, который прославился благодаря роли Иванушки в киносказке "Морозко".

Жизнь актёра была разрушена после ареста в 1983 году за попытку обменять небольшую сумму иностранной валюты (что в СССР считалось уголовным преступлением). Трёхлетнее заключение подорвало его здоровье. После освобождения актер перенес несколько инсультов, что привело к проблемам с психическим здоровьем.

Около десяти лет Изотов провёл в закрытых психиатрических учреждениях и больницах, где полностью утратил память и способность двигаться; умер в 2003 году.

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