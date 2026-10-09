Известный актер вышел на связь после смерти 13-летней дочери (фото)

Американский актёр Чад Лоу впервые вернулся в социальные сети после трагической смерти своей дочери Фионы в возрасте 13 лет.

58-летний Лоу до сих пор оставался вне поля зрения после того, как 29 сентября его дочь-подросток покончила с собой.

Чад Лоу вышел на связь

Актёр вернулся в Instagram, опубликовав в своих сторис видео с речью ирландского писателя Джерри Хасси.

В отрывке из более длинного видео Хасси размышлял о состоянии души после смерти во время выступления в подкасте Оливии Хант "Об исцелении".

"Это частота. Это энергетическое поле. И мы всегда обладаем ею внутри себя. Мы все являемся частью этой частоты. У всех нас есть прямой доступ к ней", — сказал Хасси.

"Мы оба обладаем человеческим и божественным. Мы связаны со всем существующим. В этом просто есть смысл, и там нет ничего, кроме мира и любви. Итак, когда мы умрём, куда мы пойдём? Мы возвращаемся к состоянию мира и любви", — продолжил он.

Видео дня

Хотя высказывания Хасси были связаны с семейной трагедией Лоу, актер не добавил собственных комментариев к репосту.

Сторис Чада Лоу Фото: Instagram

Смерть Фионы

29 сентября Чад и его жена Ким сообщили о смерти дочери в эмоциональном заявлении. "Мы глубоко опечалены потерей нашей любимой Фионы", — начали они, добавив, что Фиона была "заботливой девочкой — умной, творческой и влюбленной в танец".

"Её обожали сестры, и безгранично любили родители. Она была настоящим светом нашей жизни", — отметили родители.

У супругов также есть дочери Мэйбел (17 лет) и Никси (10 лет).

По информации инсайдеров, у Фионы были проблемы с психическим здоровьем.

Фиона Лоу Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Подтверждена причина смерти Фионы, дочери актёра Чада Лоу. 13-летняя девочка покончила с собой.

Дедушка девочки сделал заявление после её смерти.

17-летняя Мэйбел, старшая дочь Чада Лоу, написала трогательное послание в память о своей сестре.