Відомий актор вийшов на звʼязок після смерті 13-річної дочки (фото)

Американський актор Чад Лоу повернувся до соціальних мереж вперше після трагічної смерті своєї дочки Фіони у 13 років.

58-річний Лоу досі залишався поза увагою після того, як 29 вересня його дочка-підліток наклала на себе руки.

Чад Лоу вийшов на звʼязок

Актор повернувся в Instagram, опублікувавши відео у своїх сторіс, яке містило промову ірландського письменника Джеррі Хассі.

У фрагменті відео, взятому з більш довгого відео, Хассі розмірковував про стан душі після смерті під час виступу в подкасті Олівії Хант "Про зцілення".

"Це частота. Це енергетичне поле. І ми весь час володіємо нею в собі. Ми всі є частиною частоти. Ми всі маємо прямий доступ до цього", — сказав Хассі.

"Ми обидва володіємо людським і божественним. Ми пов’язані з усім, що є. Це просто має сенс, і там немає нічого, крім миру та любові. Отже, коли ми помремо, куди ми підемо? Ми повертаємося до стану миру та любові", — продовжив він.

Видео дня

Хоча настрої Хассі мали відношення до сімейної трагедії Лоу, власних коментарів до репосту актор не додав.

Сторіс Чада Лоу Фото: Instagram

Смерть Фіони

29 вересня Чад і його дружина Кім повідомили про смерть доньки в емоційній заяві. "Ми глибоко спустошені втратою нашої любої Фіони", — почали вони, додавши, що Фіона була "турботливою дівчинкою — розумною, творчою та закоханою в танці".

"Її обожнювали сестри, і безмежно любили батьки. Вона була справжнім світлом нашого життя", — зазначили батьки.

У подружжя також є доньки Мейбел (17 років) і Ніксі (10 років).

За інформацією інсайдерів, Фіона мала проблеми з психічним здоров’ям.

Фіона Лоу Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Підтверджено причину смерті Фіони, доньки актора Чада Лоу. 13-річна дівчинка наклала на себе руки.

Дідусь дівчинки зробив заяву після її смерті.

17-річна Мейбел, старша донька Чада Лоу, написала щемливе послання пам’яті своєї сестри.