Евгений Клопотенко назвал 7 суперфудов, которые нужно есть украинцам (фото)

Суперфуды – продукты питания с очень высокой концентрацией полезных веществ, таких как витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатка. Их смело можно употреблять каждый день.

Шеф-повар и исследователь гастрономии Евгений Клопотенко в интервью Фокусу рассказал, какие местные продукты богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой. По его словам, для ежедневного рациона не нужны ни экзотические ягоды, ни сложные рецепты: ценные ингредиенты растут рядом с нами.

"Я бы назвал семена льна, свеклу, тыкву, яблоки, ягоды и листовую зелень. Это привычные для нас продукты, которые содержат клетчатку, витамины и другие питательные вещества", – отмечает он.

Семена льна – источник растительных омега-3 жирных кислот Фото: Freepik

7 украинских суперфудов

Шеф объяснил, чем ценны некоторые из них:

Семена льна – источник растительных омега-3 жирных кислот.

– источник растительных омега-3 жирных кислот. Тыква содержит много бета-каротина.

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Тыква содержит много бета-каротина Фото: Pixels

Ягоды, в частности смородина и черника, богаты антоцианами. Эти вещества придают плодам насыщенный тёмный оттенок и действуют как мощные антиоксиданты.

Особое внимание Клопотенко уделил заготовкам, которые в Украине готовят издавна. Он считает квашеные продукты полноценной частью национального меню суперфудов.

Ферментация – важная часть нашей кулинарной традиции Фото: Getty Images

"К этому списку я бы добавил и квашеные продукты: капусту, огурцы, яблоки. Ферментация – важная часть нашей кулинарной традиции, которую стоит использовать и сегодня. К тому же это способ сохранить сезонные продукты и открыть для себя новые вкусы", – отмечает Евгений.

"Суперфуд" – маркетинговый ход

В то же время Клопотенко предупредил, что само слово "суперфуд" в основном используется как маркетинговый ход, а секрет пользы определенных продуктов заключается в разнообразии меню.

"Вообще, само слово "суперфуд" – это скорее маркетинговое название. Ни один продукт не заменит разнообразного питания. Но мне нравится напоминать, что много полезного растет рядом с нами и не требует сложного приготовления", – объясняет шеф-повар.

Напомним, ранее Фокус писал:

Евгений Клопотенко женился. Сердце повара покорила Екатерина Воскресенская. Молодожены поделились трогательными снимками со своего особенного дня.

Впоследствии стало известно, что пара собиралась заключить брачный контракт. С таким предложением выступил сам Евгений, который рассказал, почему считает этот шаг важным.

Кроме того, известный кулинар оказался на новом месте работы за рубежом. Некоторое время он работал на польском "МастерШефе" и поделился своими впечатлениями.