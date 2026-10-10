Євген Клопотенко назвав 7 суперфудів, які потрібно їсти українцям (фото)

Суперфуди – продукти харчування з дуже високою концентрацією корисних речовин, таких як вітаміни, мінерали, антиоксиданти та клітковина. Їх сміливо можна їсти щодня.

Шеф-кухар і дослідник гастрономії Євген Клопотенко в інтерв’ю Фокусу розповів, які місцеві продукти багаті на вітаміни, мінерали, антиоксиданти та клітковину. За його словами, для щоденного раціону не потрібні ні екзотичні ягоди, ні складні рецепти: цінні інгредієнти ростуть поруч з нами.

"Я б назвав насіння льону, буряк, гарбуз, яблука, ягоди та листову зелень. Це звичні для нас продукти, які містять клітковину, вітаміни й інші поживні речовини", – зазначає він.

Насіння льону – джерело рослинних омега-3 жирних кислот Фото: Freepik

7 українських суперфудів

Шеф пояснив, чим цінні деякі з них:

Насіння льону – джерело рослинних омега-3 жирних кислот.

– джерело рослинних омега-3 жирних кислот. Гарбуз містить багато бета-каротину.

Гарбуз містить багато бета-каротину Фото: Pixels

Ягоди, зокрема смородина й чорниця, – багаті на антоціани. Ці речовини надають плодам глибокого темного відтінку та діють як потужні антиоксиданти.

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Окрему увагу Клопотенко приділив заготовкам, які в Україні роблять споконвіку. Квашені продукти він вважає повноправною частиною національного суперфуд-меню.

Ферментація – важлива частина нашої кулінарної традиції Фото: Getty Images

"До цього переліку я б додав і квашені продукти: капусту, огірки, яблука. Ферментація – важлива частина нашої кулінарної традиції, яку варто використовувати й сьогодні. До того ж це спосіб зберегти сезонні продукти та отримати нові смаки", – зазначає Євген.

"Суперфуд" – маркетинговий хід

Водночас Клопотенко застеріг, що саме слово "суперфуд" здебільшого працює як маркетинговий хід, а секрет користі певних продуктів тримається на різноманітності меню.

"Взагалі, саме слово "суперфуд" радше маркетингова назва. Жоден продукт не замінить різноманітного харчування. Але мені подобається нагадувати, що багато цінного росте поруч із нами й не потребує складного приготування", – пояснює шеф-повар.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Євген Клопотенко одружився. Серцем кулінара заволоділа Катерина Воскресенька. Молодята показали зворушливі кадри зі свого особливого дня.

Згодом стало відомо, що пара збиралася скласти шлюбний контракт. З такою пропозицією виступив сам Євген, який розкрив, чому вважає цей крок важливим.

Також відомий кулінар опинився на новому місці роботи за кордоном. Якийсь час він працював на польському «МастерШефі» та поділився своїми враженнями.