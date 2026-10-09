Появилось фото, как выглядят подросшие сыновья Осадчей и Горбунова

Украинские телеведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая показали своих подросших сыновей — 9-летнего Ивана и 5-летнего Даниила. Семья пришла вместе на съемки шоу "Голос страны".

Иван и Даниил впервые посетили съемочную площадку проекта. Соответствующие фото были опубликованы в Instagram.

Подросшие сыновья Горбунова и Осадчей

На снимках видно, что дети телеведущих побывали на главной сцене шоу, посидели в креслах тренеров и сфотографировались с певцом Артемом Пивоваровым.

Как рассказал Горбунов, сейчас у них с женой съёмки с утра до вечера, поэтому сыновья часто звонят и говорят, что скучают по родителям.

Сыновья Горбунова и Осадчей Фото: Instagram Сыновья Горбунова и Осадчей Фото: Instagram

"Я им говорю: давайте как-нибудь приедете. Они согласились, приехали с няней. Очень обрадовались и не хотели уходить. Иван на выходе даже расплакался, не хотел ехать домой. Потому что нам с Катей уже нужно было идти на съемку. Им всё очень понравилось, Иван вообще хочет стать артистом. Хотя его главный приоритет — это спорт. Ну а Даниилу в принципе всё понравилось", — отметил ведущий.

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По словам Осадчей, старший сын Иван любит заниматься картингом, вейкбордингом и теннисом, а младший Даниил интересуется музыкой.

Даниил — сын Горбунова и Осадчей Фото: Instagram

Личная жизнь Осадчей и Горбунова

Телеведущие познакомились в начале 2005 года на концерте итальянского певца Лучано Паваротти. Впрочем, отношения Осадчей и Горбунова завязались во время съемок проекта "Голос. Дети".

Пара официально зарегистрировала свои отношения 3 февраля 2017 года. Уже 18 февраля у ведущих родился первый сын Иван.

Весной 2021 года стало известно, что Осадчая снова беременна. 19 августа у супругов родился сын Даниил.

Кстати, у Екатерины есть ещё один сын — Илья, родившийся в 2002 году. Мальчик — от первого брака Осадчей с бизнесменом Олегом Полищуком. Сейчас он учится и живёт за границей.

Горбунов и Осадчая с семьей Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Екатерина Осадчая примерила нежный наряд и поделилась своими размышлениями о стрессе и тревоге во время войны. Она позировала в белом боди и полупрозрачной персиковой юбке из гипюра.

Также украинская телеведущая призналась, планирует ли она уезжать из Киева вместе с маленькими детьми.

Кроме того, Екатерина Осадчая в очередной раз за короткий промежуток времени оказалась в центре скандала из-за советов по красоте и здоровью.