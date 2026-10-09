З'явилось фото, як виглядають підрослі сини Осадчої та Горбунова

Українські телеведучі Юрій Горбунов і Катерина Осадча показали своїх підрослих синів – 9-річного Івана та 5-річного Данила. Родина прийшла разом на зйомки шоу "Голос країни".

Іван та Данило вперше відвідали знімальний майданчик проєкту. Відповідні фото оприлюднили в Instagram.

Підрослі сини Горбунова та Осадчої

На знімках видно, що діти телеведучих побували на головній сцені шоу, посиділи у тренерських кріслах і сфотографувались зі співаком Артемом Пивоваровим.

Як розповів Горбунов, зараз у них з дружиною зйомки з ранку до вечора, тому сини часто телефонують і кажуть, що сумують за батьками.

Сини Горбунова та Осадчої Фото: Instagram Сини Горбунова та Осадчої Фото: Instagram

"Я їм кажу, давайте ви в один з днів приїдете. Вони погодились, приїхали з нянею. Дуже були раді і не хотіли йти. Іван на виході навіть розплакався, не хотів їхати додому. Бо нам з Катею треба було вже йти в кадр. Їм страшенно все сподобалось, Іван взагалі хоче стати артистом. Хоча його основний пріоритет — це спорт. Ну а Данилові в принципі все сподобалося", — зазначив ведучий.

Видео дня

За словами Осадчої, старший син Іван полюбляє займатися картингом, вейкбордингом і тенісом, а молодший Данило цікавиться музикою.

Данило — син Горбунова та Осадчої Фото: Instagram

Особисте життя Осадчої та Горбунова

Телеведучі познайомилися на початку 2005 року на концерті італійського співака Лучано Паваротті. Втім, стосунки Осадчої та Горбунова почались під час зйомок проєкту "Голос. Діти".

Пара офіційно узаконила свої стосунки 3 лютого 2017 року. Вже 18 лютого у ведучих народився перший син Іван.

Навесні 2021 року стало відомо, що Осадча знову вагітна. 19 серпня у подружжя народився син Данило.

До речі, Катерина також має ще одного сина – Іллю, який народився у 2002 році. Хлопець від першого шлюбу Осадчої з бізнесменом Олегом Поліщуком. Наразі він навчається та живе за кордоном.

Горбунов та Осадча з родиною Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Катерина Осадча приміряла ніжний образ та поміркувала про стрес і тривожність під час війни. Вона позувала у білому боді, напівпрозорій персиковій гіпюровій спідниці.

Також українська телеведуча зізналася, чи планує виїжджати з Києва разом з маленькими дітьми.

Крім того, Катерина Осадча вкотре за короткий час потрапила в скандал через поради щодо краси та здоровʼя.