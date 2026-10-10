Стиль жизни
Украинка решила провести эксперимент: как прокормиться на 500 грн в неделю (фото)
Автор кулинарного канала вышла на новый уровень бюджетных челленджей и увеличила бюджет с привычных 200 грн до 500 грн на 7 дней. Её цель — готовить разнообразные, вкусные и питательные блюда, подсчитывая их калорийность.
Женщина поделилась своим экспериментом на YouTube-канале (ЇЖМО).
Список продуктов
Основная закупка обошлась примерно в 450 грн, а на оставшуюся часть бюджета позже было дополнительно приобретено ещё 6 яиц.
- Мясо и субпродукты: куриные желудки (1,2 кг), куриные спинки (3 шт.).
- Бакалея и крупы: рис, красная чечевица, макаронные изделия (паста).
- Яйца и молочные продукты: яйца (12 шт.: 6 в первой закупке + 6 докуплено), сметана.
- Овощи и зелень: картофель (~1,4 кг), кабачок, баклажаны, болгарский перец, капуста, помидоры, огурцы, лук, чеснок, укроп.
- Соусы и приправы: томатная паста, ванильный сахар.
- Основные ингредиенты из домашних запасов: растительное масло, соль, перец, имбирь, корица, горчица, лимонный сок.
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План питания на неделю
Понедельник
- Завтрак: яйца с чечевицей (75 г), помидором, чесноком и имбирем + хлеб и огурец.
- Обед: куриный бульон с пастой (25 г), курицей со спинок (25 г) и укропом.
- Ужин: паста (100 г в сухом виде) с томатной пастой, курицей (70 г), луком, чесноком, огурцом и перцем.
Вторник
- Завтрак: омлет из 1 яйца, курицы (40 г), перца, лука, чеснока и сметаны.
- Обед: кабачковый суп на курином бульоне + подсушенный сэндвич с курицей (60 г), томатной пастой, огурцом и помидором.
- Ужин: отварной картофель со сметаной и укропом, 2 котлеты из куриных желудков и овощной салат со сметаной.
Среда
- Завтрак: овощной омлет с баклажанами, перцем, чечевицей (20 г) и томатной пастой + хлеб и 2 котлеты.
- Обед: окрошка на курином бульоне (картофель, яйца, курица, огурцы, зелень, сметана, горчица, лимонный сок) + хлеб и 2 котлеты.
- Ужин: салат с пастой, вареным яйцом, курицей, помидором, огурцом и сметаной.
Четверг
- Завтрак: омлет с запеченным баклажаном, помидором, имбирем и чесноком + рис и котлеты.
- Обед: окрошка на бульоне.
- Ужин: шашлычки из куриных желудочков, картофельное пюре со сметаной и салат из капусты, огурца и укропа.
Пятница
- Завтрак: тушеная капуста с томатной пастой + шашлычки из желудочков.
- Обед: суп-пюре из красной чечевицы (50 г) на курином бульоне с томатной пастой + хлеб и котлета.
- Ужин: картофель, запеченный в духовке с кабачком и жиром с куриной спинки + овощной салат со сметаной.
Суббота
- Завтрак: жареный рис с яйцом, луком, чесноком и котлетами + огурец.
- Обед: окрошка.
- Ужин: запеченный картофель, салат из помидоров и огурцов со сметаной + 3 котлеты.
Воскресенье
- Завтрак: сладкие французские тосты (хлеб в смеси из яиц, сметаны, ванильного сахара и корицы).
- Обед: запеченный перец, фаршированный рисом, чечевицей, томатной пастой и котлетами.
- Ужин: запечённый картофель, шашлычки из желудочков, огурец и салат из запечённых кабачков и помидоров со сметаной.
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