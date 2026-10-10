Украинка решила провести эксперимент: как прокормиться на 500 грн в неделю (фото)

Автор кулинарного канала вышла на новый уровень бюджетных челленджей и увеличила бюджет с привычных 200 грн до 500 грн на 7 дней. Её цель — готовить разнообразные, вкусные и питательные блюда, подсчитывая их калорийность.

Женщина поделилась своим экспериментом на YouTube-канале (ЇЖМО).

Список продуктов

Основная закупка обошлась примерно в 450 грн, а на оставшуюся часть бюджета позже было дополнительно приобретено ещё 6 яиц.

Мясо и субпродукты: куриные желудки (1,2 кг), куриные спинки (3 шт.).

Бакалея и крупы: рис, красная чечевица, макаронные изделия (паста).

Яйца и молочные продукты: яйца (12 шт.: 6 в первой закупке + 6 докуплено), сметана.

Овощи и зелень: картофель (~1,4 кг), кабачок, баклажаны, болгарский перец, капуста, помидоры, огурцы, лук, чеснок, укроп.

Соусы и приправы: томатная паста, ванильный сахар.

Основные ингредиенты из домашних запасов: растительное масло, соль, перец, имбирь, корица, горчица, лимонный сок.

Видео дня

Женщина купила продуктов на 500 гривен

План питания на неделю

Понедельник

Завтрак: яйца с чечевицей (75 г), помидором, чесноком и имбирем + хлеб и огурец.

Обед: куриный бульон с пастой (25 г), курицей со спинок (25 г) и укропом.

Ужин: паста (100 г в сухом виде) с томатной пастой, курицей (70 г), луком, чесноком, огурцом и перцем.

Завтрак в понедельник Фото: YouTube

Вторник

Завтрак: омлет из 1 яйца, курицы (40 г), перца, лука, чеснока и сметаны.

Обед: кабачковый суп на курином бульоне + подсушенный сэндвич с курицей (60 г), томатной пастой, огурцом и помидором.

Ужин: отварной картофель со сметаной и укропом, 2 котлеты из куриных желудков и овощной салат со сметаной.

Завтрак во вторник Фото: YouTube

Среда

Завтрак: овощной омлет с баклажанами, перцем, чечевицей (20 г) и томатной пастой + хлеб и 2 котлеты.

Обед: окрошка на курином бульоне (картофель, яйца, курица, огурцы, зелень, сметана, горчица, лимонный сок) + хлеб и 2 котлеты.

Ужин: салат с пастой, вареным яйцом, курицей, помидором, огурцом и сметаной.

Завтрак в среду Фото: YouTube

Четверг

Завтрак: омлет с запеченным баклажаном, помидором, имбирем и чесноком + рис и котлеты.

Обед: окрошка на бульоне.

Ужин: шашлычки из куриных желудочков, картофельное пюре со сметаной и салат из капусты, огурца и укропа.

Завтрак в четверг Фото: YouTube

Пятница

Завтрак: тушеная капуста с томатной пастой + шашлычки из желудочков.

Обед: суп-пюре из красной чечевицы (50 г) на курином бульоне с томатной пастой + хлеб и котлета.

Ужин: картофель, запеченный в духовке с кабачком и жиром с куриной спинки + овощной салат со сметаной.

Суп-пюре в пятницу Фото: YouTube

Суббота

Завтрак: жареный рис с яйцом, луком, чесноком и котлетами + огурец.

Обед: окрошка.

Ужин: запеченный картофель, салат из помидоров и огурцов со сметаной + 3 котлеты.

Ужин в субботу Фото: YouTube

Воскресенье

Завтрак: сладкие французские тосты (хлеб в смеси из яиц, сметаны, ванильного сахара и корицы).

Обед: запеченный перец, фаршированный рисом, чечевицей, томатной пастой и котлетами.

Ужин: запечённый картофель, шашлычки из желудочков, огурец и салат из запечённых кабачков и помидоров со сметаной.

Завтрак в воскресенье Фото: YouTube

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