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Українка пішла на експеримент: як прогодувати себе на 500 грн в тиждень (фото)

жінка закупила продуктів на тиждень за 500 грн
Жінка купила продуктів на 500 гривень | Фото: YouTube

Авторка кулінарного каналу вийшла на новий рівень бюджетних челенджів та збільшила бюджет із звичних 200 грн до 500 грн на 7 днів. Її мета — готувати різноманітні, смачні та поживні страви, підраховуючи їхню калорійність.

Своїм експериментом жінка поділилася на YouTube-каналі (ЇЖМО).

Список продуктів

Основна закупівля коштувала близько 450 грн, а на залишок бюджету пізніше було докуплено ще 6 яєць.

  • М'ясо та субпродукти: курячі шлуночки (1,2 кг), курячі спинки (3 шт.).
  • Бакалія і крупи: рис, червона сочевиця, макаронні вироби (паста).
  • Яйця та молочні продукти: яйця (12 шт.: 6 у першій закупівлі + 6 докуплено), сметана.
  • Овочі та зелень: картопля (~1,4 кг), кабачок, баклажани, болгарський перець, капуста, помідори, огірки, цибуля, часник, кріп.
  • Соуси та приправи: томатна паста, ванільний цукор.
  • Базові інгредієнти з домашніх запасів: олія, сіль, перець, імбир, кориця, гірчиця, лимонний сік.
Видео дня
Жінка купила продуктів на 500 гривень

План харчування на тиждень

Понеділок

  • Сніданок: яйця з сочевицею (75 г), помідором, часником та імбиром + хліб та огірок.
  • Обід: курячий бульйон з пастою (25 г), куркою зі спинок (25 г) та кропом.
  • Вечеря: паста (100 г сухий) з томатною пастою, куркою (70 г), цибулею, часником, огірком і перцем.
сніданок в понеділок
Сніданок у понеділок
Фото: YouTube

Вівторок

  • Сніданок: омлет з 1 яйця, курки (40 г), перцю, цибулі, часнику та сметани.
  • Обід: кабачковий суп на курячому бульйоні\+ підсушений сендвіч з куркою (60 г), томатною пастою, огірком та помідором.
  • Вечеря: відварена картопля зі сметаною та кропом, 2 котлети з курячих шлуночків та овочевий салат зі сметаною.
Сніданок у вівторок
Сніданок у вівторок
Фото: YouTube

Середа

  • Сніданок: овочевий омлет з баклажанами, перцем, сочевицею (20 г) та томатною пастою + хліб і 2 котлети.
  • Обід: окрошка на курячому бульйоні (картопля, яйця, курка, огірки, зелень, сметана, гірчиця, лимонний сік) + хліб та 2 котлети.
  • Вечеря: салат з пастою, відвареним яйцем, куркою, помідором, огірком та сметаною.
Сніданок у середу
Сніданок у середу
Фото: YouTube

Четвер

  • Сніданок: омлет з печеним баклажаном, помідором, імбиром та часником + рис та котлети.
  • Обід: окрошка на бульйоні.
  • Вечеря: шашлички з курячих шлуночків, картопляне пюре зі сметаною та салат з капусти, огірка та кропу.
сніданок
Сніданок у четвер
Фото: YouTube

П'ятниця

  • Сніданок: тушена капуста з томатною пастою + шашлички зі шлуночків.
  • Обід: суп-пюре з червоної сочевиці (50 г) на курячому бульйоні з томатною пастою + хліб та котлета.
  • Вечеря: картопля, запечена в духовці з кабачком і жиром з курячої спинки + овочевий салат зі сметаною.
Суп-пюре в пʼятницю
Суп-пюре в пʼятницю
Фото: YouTube

Субота

  • Сніданок: смажений рис з яйцем, цибулею, часником і котлетами + огірок.
  • Обід: окрошка.
  • Вечеря: запечена картопля, салат з помідорів та огірків зі сметаною + 3 котлети.
Вечеря в суботу
Вечеря в суботу
Фото: YouTube

Неділя

  • Сніданок: солодкі французькі тостики (хліб у суміші яйця, сметани, ванільного цукру та кориці).
  • Обід: запечений перець, фарширований рисом, сочевицею, томатною пастою та котлетами.
  • Вечеря: запечена картопля, шашлички зі шлуночків, огірок та салат із запечених кабачків та помідорів зі сметаною.
Сніданок у неділю
Сніданок у неділю
Фото: YouTube

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Підприємиця та блогерка Софія порівняла ціни на продукти в українських та польських магазинах. Підсумувавши результати свого експерименту, вона була неабияк вражена отриманою різницею.