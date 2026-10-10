Українка пішла на експеримент: як прогодувати себе на 500 грн в тиждень (фото)

Авторка кулінарного каналу вийшла на новий рівень бюджетних челенджів та збільшила бюджет із звичних 200 грн до 500 грн на 7 днів. Її мета — готувати різноманітні, смачні та поживні страви, підраховуючи їхню калорійність.

Своїм експериментом жінка поділилася на YouTube-каналі (ЇЖМО).

Список продуктів

Основна закупівля коштувала близько 450 грн, а на залишок бюджету пізніше було докуплено ще 6 яєць.

М'ясо та субпродукти: курячі шлуночки (1,2 кг), курячі спинки (3 шт.).

Бакалія і крупи: рис, червона сочевиця, макаронні вироби (паста).

Яйця та молочні продукти: яйця (12 шт.: 6 у першій закупівлі + 6 докуплено), сметана.

Овочі та зелень: картопля (~1,4 кг), кабачок, баклажани, болгарський перець, капуста, помідори, огірки, цибуля, часник, кріп.

Соуси та приправи: томатна паста, ванільний цукор.

Базові інгредієнти з домашніх запасів: олія, сіль, перець, імбир, кориця, гірчиця, лимонний сік.

Видео дня

Жінка купила продуктів на 500 гривень

План харчування на тиждень

Понеділок

Сніданок: яйця з сочевицею (75 г), помідором, часником та імбиром + хліб та огірок.

Обід: курячий бульйон з пастою (25 г), куркою зі спинок (25 г) та кропом.

Вечеря: паста (100 г сухий) з томатною пастою, куркою (70 г), цибулею, часником, огірком і перцем.

Сніданок у понеділок Фото: YouTube

Вівторок

Сніданок: омлет з 1 яйця, курки (40 г), перцю, цибулі, часнику та сметани.

Обід: кабачковий суп на курячому бульйоні\+ підсушений сендвіч з куркою (60 г), томатною пастою, огірком та помідором.

Вечеря: відварена картопля зі сметаною та кропом, 2 котлети з курячих шлуночків та овочевий салат зі сметаною.

Сніданок у вівторок Фото: YouTube

Середа

Сніданок: овочевий омлет з баклажанами, перцем, сочевицею (20 г) та томатною пастою + хліб і 2 котлети.

Обід: окрошка на курячому бульйоні (картопля, яйця, курка, огірки, зелень, сметана, гірчиця, лимонний сік) + хліб та 2 котлети.

Вечеря: салат з пастою, відвареним яйцем, куркою, помідором, огірком та сметаною.

Сніданок у середу Фото: YouTube

Четвер

Сніданок: омлет з печеним баклажаном, помідором, імбиром та часником + рис та котлети.

Обід: окрошка на бульйоні.

Вечеря: шашлички з курячих шлуночків, картопляне пюре зі сметаною та салат з капусти, огірка та кропу.

Сніданок у четвер Фото: YouTube

П'ятниця

Сніданок: тушена капуста з томатною пастою + шашлички зі шлуночків.

Обід: суп-пюре з червоної сочевиці (50 г) на курячому бульйоні з томатною пастою + хліб та котлета.

Вечеря: картопля, запечена в духовці з кабачком і жиром з курячої спинки + овочевий салат зі сметаною.

Суп-пюре в пʼятницю Фото: YouTube

Субота

Сніданок: смажений рис з яйцем, цибулею, часником і котлетами + огірок.

Обід: окрошка.

Вечеря: запечена картопля, салат з помідорів та огірків зі сметаною + 3 котлети.

Вечеря в суботу Фото: YouTube

Неділя

Сніданок: солодкі французькі тостики (хліб у суміші яйця, сметани, ванільного цукру та кориці).

Обід: запечений перець, фарширований рисом, сочевицею, томатною пастою та котлетами.

Вечеря: запечена картопля, шашлички зі шлуночків, огірок та салат із запечених кабачків та помідорів зі сметаною.

Сніданок у неділю Фото: YouTube

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Відомий ресторатор і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився списком продуктів, які, на його переконання, варто раз і назавжди викинути з домашньої кухні.

Жінка, яка мешкає в Албанії, порівняла ціни на соняшникову олію бренду "Чумак" у місцевому супермаркеті та в мережі "АТБ".

Підприємиця та блогерка Софія порівняла ціни на продукти в українських та польських магазинах. Підсумувавши результати свого експерименту, вона була неабияк вражена отриманою різницею.