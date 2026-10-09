Модель с 13 лет: как выглядит 19-летняя "Мисс Украина Земля" (фото)

София Орел будет представлять Украину на международном конкурсе "Мисс Земля 2026". 19-летняя девушка получила титул "Мисс Украина. Земля" в ходе конкурса "Мисс Украина 2025".

Финал международного конкурса состоится уже в декабре этого года на Филиппинах. Подробнее о том, кто такая София Орел, расскажет "Фокус".

София Орел — что известно о её жизни

Как рассказала София в интервью "Умань стрим", титул "Мисс Украина. Земля" она получила в ходе конкурса "Мисс Украина 2025".

Девушка учится на третьем курсе Киевского университета имени Бориса Гринченко. Модельную карьеру София начала в 13 лет. Она уже успела поработать в Азии и Европе — в Китае, на Тайване, в Южной Корее, Испании, Италии и Португалии.

19-летняя София Орел Фото: Instagram 19-летняя София Орел Фото: Instagram

Кроме того, 19-летняя девушка участвует в рекламных и журнальных съемках. Также она увлекается танцами, вокалом и психологией.

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На международном конкурсе София планирует говорить не только о красоте, но и о проблемах, возникших в Украине из-за полномасштабного вторжения. Таким образом, её общественная деятельность направлена на восстановление природы там, где война оставила свои следы.

Как сейчас выглядит София Орел Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2026" представит 22-летняя психологиня из Киева Анна Никонова. Она одержала победу на местных отборочных соревнованиях.

София Шамия, "Мисс Украина 2023", подала в суд после обвинений со стороны участниц шоу "Холостяк" в том, что у неё якобы были отношения с женатым мужчиной.

Кроме того, в финале конкурса "Мисс Украина 2025" победила 18-летняя студентка из Одессы Валерия Лисовская, которая учится на втором курсе Международного университета по специальности "Международные экономические отношения".