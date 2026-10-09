Модель з 13 років: як виглядає 19-річна "Міс Україна Земля" (фото)

Софія Орел представлятиме Україну на міжнародному конкурсі "Міс Земля 2026". 19-річна дівчина отримала титул "Міс Україна. Земля" під час конкурсу "Міс Україна 2025".

Фінал міжнародного конкурсу відбудеться вже у грудні цього року на Філіппінах. Детальніше про те, хто така Софія Орел, розповість Фокус.

Софія Орел – що відомо про її життя

Як розповіла Софія в інтерв'ю "Умань стрім", титул "Міс Україна. Земля" вона отримала під час конкурсу "Міс Україна 2025".

Дівчина навчається на третьому курсі Київського університету імені Бориса Грінченка. Модельну кар’єру Софія розпочала у 13 років. Вона вже встигла попрацювати в Азії та Європі – у Китаї, Тайвані, Південній Кореї, Іспанії, Італії та Португалії.

19-річна Софія Орел Фото: Instagram 19-річна Софія Орел Фото: Instagram

Крім цього, 19-річна дівчина бере участь у рекламних та журнальних зйомках. Також вона захоплюється танцями, вокалом і психологією.

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На міжнародному конкурсі Софія планує говорити не лише про красу, а й проблеми, які виникли в Україні через повномасштабне вторгнення. Таким чином, її громадська діяльність спрямована на відновлення природи там, де війна залишила свої сліди.

Як зараз виглядає Софія Орел Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2026" представить 22-річна психологиня з Києва Анна Ніконова. Вона здобула перемогу на локальних змаганнях.

Софія Шамія, "Міс Україна 2023", подала до суду після звинувачень з боку учасниць шоу "Холостяк" у тому, що в неї ніби були стосунки із одруженим чоловіком.

Крім того, у фіналі конкурсу "Міс Україна 2025" перемогла 18-річна студентка з Одеси Валерія Лісовська, яка навчається на другому курсі Міжнародного університету за спеціальністю Міжнародні економічні відносини.