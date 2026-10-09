Как выглядят все трое детей Елены Кравец (фото)

Украинская актриса и телеведущая Елена Кравец показала сразу троих своих детей после вынужденного переезда в Ивано-Франковск перед суровой зимой.

Ваня, Катя и Мария провели время в местном торговом центре и показали, что именно купили на осень. А видео звездная мама опубликовала в Instagram.

Дети Елены Кравец показали свои покупки

Оказалось, что 10-летняя Катя — большая поклонница Майкла Джексона, поэтому пополнила свой гардероб одеждой в стиле легендарного певца.

"Во-первых, это довольно тёплая кофта. С такими пуговицами, как у Майкла Джексона. Катя — его поклонница", — сказали дочери Елены.

А Мария купила себе куртку, которую планирует носить с брюками-карго.

Дочери Елены Кравец Фото: Instagram

10-летняя Катя в ответ на образ старшей сестры пошутила: "Майкл Джексон и его телохранитель".

"Следующая вещь — пиджак с отсылкой к Майклу Джексону. Он немного великоват, но ничего. Мы сходим в ателье и подшьем его под мою фигуру. Ещё есть облегающая кофта", — добавила девочка.

Видео дня

Более того, старшая дочь актрисы купила подарки для своего парня. А пока стильные шапки пришлось примерить Ивану.

"Мой парень очень любит вот такие классные шапки на зиму и осень. Нам не на ком их примерить, поэтому это будет младший брат. Вау! Это хип-хоп", — сказала Мария.

Мария Кравец с братом Иваном Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Елена Кравец призналась, что не узнала свою 23-летнюю дочь Марию на новых фотографиях.

Младшим детям актрисы и бывшей звезды "Квартала 95", близнецам Ивану и Екатерине, 19 июля исполнилось 10 лет.

Кроме того, актриса призналась, что во время войны вообще не общается со своей кумой Еленой Зеленской.