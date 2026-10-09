Як виглядають усі троє дітей Олени Кравець (фото)

Українська акторка та телеведуча Олена Кравець показала одразу трьох своїх дітей після вимушеного переїзду до Івано-Франківська перед складною зимою.

Ваня, Катя та Марія провели час у місцевому торговельному центрі та показали, що саме купили на осінь. А відео зіркова мама поділилася в Instagram.

Діти Олени Кравець показали покупки

Виявилося, що 10-річна Катя — велика шанувальниця Майкла Джексона, тому поповнила гардероб одягом у стилі легендарного співака.

"Перша річ — це доволі тепла кофта. З такими ґудзиками, як у Майкла Джексона. Катя — його фанатка", — сказали дочки Олени.

А Марія придбала собі куртку, яку планує носити зі штанами карго.

Дочки Олени Кравець Фото: Instagram

10-річна Катя у відповідь на образ старшої сестри пожартувала: "Майкл Джексон і його охоронець".

"Наступне — піджак з відсилкою до Майкла Джексона. Він трохи завеликий, але нічого. Ми сходимо до ательє та підшиємо його під мене. Далі ще є кофта обтисла", — додала дівчинка.

Видео дня

Ба більше, старша дочка акторки придбала подарунки для свого хлопця. А поки стильні шапки довелося приміряти Івану.

"Мій хлопець дуже любить ось такі прикольні шапки на зиму й осінь. Нам нема на кому приміряти, тому буде молодший брат. Вау! Це хіп-хоп" — сказала Марія.

Марія Кравець з братом Іваном Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олена Кравець зізналася, що не впізнала свою 23-річну доньку Марію на нових знімках.

Молодшим дітям акторки та колишньої зірки "Кварталу 95", двійнятам Івану та Катерині, 19-го липня виповнилося 10 років.

Крім того, акторка зізналася, що під час війни взагалі не спілкується з кумою Оленою Зеленською.