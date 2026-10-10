Овнам нужно успокоиться, а Ракам — следовать интуиции: гороскоп на неделю с 10 по 18 октября

Неделя с 10 по 18 октября будет насыщенной событиями и потребует от людей гибкости и готовности своевременно принимать решения. Астролог и таролог Антон (@antontarology) составил прогноз для всех двенадцати знаков. Ниже – основные советы и рекомендации.

Середина октября принесет немало сюрпризов, важных откровений и судьбоносных поворотов для представителей всех знаков зодиака. Также стоит быть внимательными к мелочам и не откладывать решения в долгий ящик.

По словам автора прогноза, людей ждёт немало важных перекрёстков и моментов выбора, которые повлияют на ближайшее будущее.

Овен

Энергии будет в избытке, поэтому главное – не растратить её. Карты советуют действовать решительно, но без спешки. По словам астролога, её следует направить в конструктивное русло, а не на борьбу с ветряными мельницами.

Лев

Этот знак окажется в центре внимания, но звезды напоминают о необходимости баланса между амбициями и реальностью. Астролог предсказывает период ярких возможностей, однако советует обратить внимание на детали, чтобы не упустить ничего важного.

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Стрелок

Впереди новые горизонты, но сначала придётся разобраться со старыми делами. Автор советует уладить все старые "хвосты", прежде чем двигаться дальше.

Телец

Этому знаку нужны финансовая устойчивость и внимание к собственному внутреннему состоянию. Астролог убеждён: стабильность и комфорт, а именно внутреннее спокойствие, станут залогом успеха в делах.

Дева

Аналитический ум поможет разобраться в сложных рабочих ситуациях, однако не стоит забывать об отдыхе. Согласно прогнозу, Девам понадобятся мудрость и организованность, ведь порядок в делах принесет порядок и в мысли.

Козерог

Козероги почувствуют прилив профессиональной энергии, но не стоит браться за всё сразу. Впереди – новые карьерные вызовы, поэтому астролог напоминает о необходимости соблюдать баланс между работой и личной жизнью.

Близнецы

Ключом к успеху станет общение, а также возможные интересные знакомства. Автор советует быть открытыми для разговоров и новых контактов, ведь именно благодаря им придут важные ответы.

Весы

Этот знак будет стремиться к гармонии в отношениях с партнерами и коллегами, а звезды советуют избегать крайностей. Главная задача – найти золотую середину и не поддаваться сомнениям при принятии решений.

Водолей

Представителей этого знака ждут неожиданные озарения и творческий подъем. Идеи могут показаться смелыми, однако, по словам астролога, именно они откроют дверь к новому этапу.

Рак

Интуиция не подведёт при принятии важных жизненных решений. Астролог советует доверять своим ощущениям, особенно в личных вопросах.

Скорпион

Эта неделя несет в себе энергию преобразований, которая поможет оставить в прошлом всё лишнее. По прогнозу, это время очищения и освобождения от того, что давно тянуло назад.

Рыбы

Этот знак ждёт период вдохновения и духовного роста. Рыбам стоит прислушиваться к знакам Вселенной: на этой неделе карты и интуиция подскажут правильное направление.

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