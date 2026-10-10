Овнам треба заспокоїтися, а Ракам – йти за інтуїцією: гороскоп на тиждень 10-18 жовтня

Тиждень із 10 по 18 жовтня буде насиченим на події та вимагатиме від людей гнучкості й готовності вчасно ухвалювати рішення. Астролог і таролог Антон (@antontarology) склав прогноз для всіх дванадцяти знаків. Нижче – основні поради та настанови.

Середина жовтня принесе чимало сюрпризів, важливих одкровень та доленосних поворотів для представників усіх зодіакальних сузір’їв. Також варто бути уважними до дрібниць і не відкладати рішення у довгу шухляду.

За словами автора прогнозу, на людей чекає чимало важливих перетинів і моментів вибору, які вплинуть на найближче майбутнє.

Овен

Енергії буде вдосталь, тож головне – не розпорошити її. Карти радять діяти рішуче, але без поспіху. За словами астролога, її слід спрямувати в конструктивне русло, а не на боротьбу з вітряками.

Лев

Цей знак опиниться в центрі уваги, але зірки нагадують про баланс між амбіціями та реальністю. Астролог прогнозує час яскравих можливостей, проте радить звернути увагу на деталі, щоб не пропустити нічого важливого.

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Стрілець

Попереду нові горизонти, та спершу доведеться розібратися зі старими справами. Автор радить закрити всі старі "хвости", перш ніж рухатися далі.

Телець

Цьому знаку потрібні фінансова стійкість і увага до власного внутрішнього стану. Астролог переконаний: стабільність і комфорт, а саме внутрішній спокій, стануть запорукою успіху в справах.

Діва

Аналітичний розум допоможе розплутати складні робочі ситуації, проте про відпочинок забувати не варто. За прогнозом, Дівам знадобляться мудрість і організованість, адже порядок у справах принесе порядок і в думки.

Козоріг

Козороги відчують приплив професійних сил, але не слід братися за все одразу. Попереду нові кар'єрні виклики, тож астролог нагадує про баланс між роботою та особистим життям.

Близнюки

Ключем до успіху стане спілкування, а також можливі цікаві знайомства. Автор радить бути відкритими до розмов і нових контактів, бо саме через них прийдуть важливі відповіді.

Терези

Цей знак шукатиме гармонії у стосунках із партнерами та колегами, а зірки радять уникати крайнощів. Головне завдання – знайти золоту середину та не піддаватися сумнівам під час ухвалення рішень.

Водолій

На знак чекають несподівані осяяння й творчий підйом. Ідеї можуть видатися сміливими, проте, за словами астролога, саме вони відкриють двері до нового етапу.

Рак

Інтуїція не підведе у важливих життєвих виборах. Астролог радить довіряти відчуттям, особливо в особистих питаннях.

Скорпіон

Тиждень несе трансформаційну енергію, яка допоможе залишити в минулому все зайве. За прогнозом, це час очищення та звільнення від того, що давно тягнуло назад.

Риби

Знак чекає період натхнення й духовного зростання. Рибам варто прислухатися до знаків Всесвіту: цього тижня карти та інтуїція підкажуть правильний напрямок.

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