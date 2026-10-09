Принцесса Греции поразила очаровательным платьем, которое просветляется (фото)

Греческая принцесса Олимпия поразила всех эффектным "платьем-невидимкой", которого никто не ожидал.

30-летняя представительница греческой королевской семьи выглядела невероятно эффектно, опубликовав гламурные фото в своём "платье-невидимке" от Valentino.

Принцесса Олимпия на Неделе моды

Эффектная блондинка активно посещала вечеринки в рамках Недели моды в Париже, но нашла минутку, чтобы показать своим 318 тысячам подписчиков часть своего роскошного королевского гардероба.

"Платье-невидимка" — это полупрозрачный наряд с длинными рукавами, полностью расшитый серебристыми пайетками. Мария-Олимпия дополнила образ ниспадающими светлыми локонами и большими черными солнцезащитными очками, что придало ей особый шарм, присущий звездам высочайшего уровня.

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Греческая принцесса Олимпия Фото: Instagram

"Это снова я", — подписала она свой пост.

Греческая принцесса Олимпия Фото: Instagram

"Ты просто невероятная", — ответил один из подписчиков, а остальные засыпали комментарии эмодзи в виде сердечек и огня.

Греческая принцесса Олимпия Фото: Instagram

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