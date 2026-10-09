Принцесса Греции поразила очаровательным платьем, которое просветляется (фото)
Греческая принцесса Олимпия поразила всех эффектным "платьем-невидимкой", которого никто не ожидал.
30-летняя представительница греческой королевской семьи выглядела невероятно эффектно, опубликовав гламурные фото в своём "платье-невидимке" от Valentino.
Принцесса Олимпия на Неделе моды
Эффектная блондинка активно посещала вечеринки в рамках Недели моды в Париже, но нашла минутку, чтобы показать своим 318 тысячам подписчиков часть своего роскошного королевского гардероба.
"Платье-невидимка" — это полупрозрачный наряд с длинными рукавами, полностью расшитый серебристыми пайетками. Мария-Олимпия дополнила образ ниспадающими светлыми локонами и большими черными солнцезащитными очками, что придало ей особый шарм, присущий звездам высочайшего уровня.
"Это снова я", — подписала она свой пост.
"Ты просто невероятная", — ответил один из подписчиков, а остальные засыпали комментарии эмодзи в виде сердечек и огня.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Бывшая супермодель Снежана Онопко, родом из украинского Северодонецка, посетила Неделю моды в Париже в платье от российской дизайнерки.
- Избранница Бреда Питта, дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон, выбрала для выхода смелый наряд нежного оттенка, который почти не скрывал её фигуру.
Лорен Санчес привлекла внимание эффектным платьем с глубоким декольте на официальном ужине президента США Дональда Трампа.