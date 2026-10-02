Невеста Брэда Питта выгуляла прозрачное платье в Париже (видео)

Избранница Брэда Питта, дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон, выбрала для выхода смелый наряд нежного оттенка, который практически не скрывал её фигуру.

Накануне женщина посетила показ Chloé, который состоялся в рамках Парижской недели моды в столице Франции. А кадры с этого мероприятия распространяются в сети.

Образ Инес де Рамон

Возлюбленная Питта привлекла внимание в романтичном длинном платье васильково-голубого оттенка с открытыми плечами и объёмными рукавами. Разумеется, наряд был от Chloé.

Платье Инес де Рамон выполнено из полупрозрачного шелкового муслина и украшено многочисленными оборками и рюшами.

Сквозь прозрачную ткань наряда также были видны тёмные колготки и фигура женщины.

Инес распустила волосы и нанесла макияж в нюдовых тонах.

Инес де Рамон

Брэд Питт и Инес де Рамон

Пара встречается уже почти четыре года. Впервые они появились вместе на публике в ноябре 2022 года на концерте Боно. Инсайдеры утверждали, что актер уже сделал Инес предложение. Хотя другие источники уверены, что свадьба пока не планируется.

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До этого звезда "Трои" был женат на Анджелине Джоли. У них шестеро детей: Мэддокс, Пакс, Захара, Шейло и близнецы Нокс и Вивьен. Последние трое — биологические дети. Впрочем, ни один из них не общается с отцом.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Брэд Питт посягнул на частную жизнь Анджелины Джоли.

Актёр потерпел поражение в суде против бывшей супруги.

Кроме того, Питт и его возлюбленная страстно поцеловались на матче Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе SoFi в Калифорнии.