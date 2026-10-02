Наречена Бреда Пітта вигуляла прозору сукню в Парижі (відео)

Обраниця Бреда Пітта, дизайнерка ювелірних прикрас Інес де Рамон, обрала для виходу сміливе вбрання ніжного відтінку, яке майже не приховувало її фігуру.

Жінка напередодні відвідала показ Chloé, який відбувся в межах Паризького тижня моди у столиці Франції. А кадри з події ширяться в мережі.

Образ Інес де Рамон

Кохана Пітта привернула увагу в романтичній довгій сукні волошково-блакитного відтінку з відкритими плечима та обʼємними рукавами. Звісно, вбрання було від Chloé.

Сукня Інес де Рамон виготовлена з напівпрозорого шовкового мусліну та декорована численними оборками та рюшами.

Крізь прозору тканину вбрання також було видно темні колготи та фігуру жінки.

Інес розпустила волосся та зробила нюдовий макіяж.

Інес де Рамон

Бред Пітт та Інес де Рамон

Пара зустрічається майже чотири роки. Вони вперше з’явилися як пара на публіці в листопаді 2022 року на концерті Боно. Інсайдери говорили, що актор уже освідчився Інес. Хоча інші джерела переконані, що весілля ще довго не планується.

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До цього зірка "Трої" був одружений з Анджеліною Джолі. У них є шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло та близнюки Нокс і Вів'єн. Останні троє — біологічні. Втім, жоден з них не спілкується з батьком.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Бред Пітт зазіхнув на приватність Анджеліни Джолі.

Актор зазнав поразки в суді проти колишньої дружини.

Крім того, Пітт та його кохана палко поцілувалися на матчі Чемпіонату світу з футболу 2026 року на стадіоні SoFi в Каліфорнії.