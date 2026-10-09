Принцеса Греції Олімпія вразила чарівною сукнею, що просвітлюється (фото)
Грецька принцеса Олімпія вразила ефектною "сукнею-невидимкою", якої ніхто не очікував.
30-річна представниця грецької королівської родини виглядала неймовірно ефектно, поділившись гламурними фото у своїй "сукні-невидимці" від Valentino.
Принцеса Олімпія на Тижні моди
Ефектна білявка активно відвідувала вечірки в межах Тижня моди в Парижі, але знайшла хвилинку, щоб показати своїм 318 тисячам підписників частину свого розкішного королівського гардероба.
"Сукня-невидимка" — це напівпрозоре вбрання з довгими рукавами, повністю розшите сріблястими паєтками. Марія-Олімпія доповнила образ спадаючими світлими локонами та великими чорними сонцезахисними окулярами, що додало їй особливого шарму, притаманного зіркам найвищого рівня.
"Знову я", — підписала вона допис.
"Ти просто неймовірна", — відповів один із підписників, тоді як інші засипали коментарі емодзі у вигляді сердечок та вогню.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Колишня супермодель Сніжана Онопко, яка родом з українського Сіверськодонецька, відвідала Тиждень моди в Парижі в сукні від росіянки.
- Обраниця Бреда Пітта, дизайнерка ювелірних прикрас Інес де Рамон, обрала для виходу сміливе вбрання ніжного відтінку, яке майже не приховувало її фігуру.
Лорен Санчес привернула увагу ефектною сукнею з глибоким декольте на офіційній вечері президента США Дональда Трампа.