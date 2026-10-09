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Принцеса Греції Олімпія вразила чарівною сукнею, що просвітлюється (фото)

грецька принцеса Олімпія вразила сукнею
Грецька принцеса Олімпія | Фото: Instagram

Грецька принцеса Олімпія вразила ефектною "сукнею-невидимкою", якої ніхто не очікував.

30-річна представниця грецької королівської родини виглядала неймовірно ефектно, поділившись гламурними фото у своїй "сукні-невидимці" від Valentino.

Принцеса Олімпія на Тижні моди

Ефектна білявка активно відвідувала вечірки в межах Тижня моди в Парижі, але знайшла хвилинку, щоб показати своїм 318 тисячам підписників частину свого розкішного королівського гардероба.

"Сукня-невидимка" — це напівпрозоре вбрання з довгими рукавами, повністю розшите сріблястими паєтками. Марія-Олімпія доповнила образ спадаючими світлими локонами та великими чорними сонцезахисними окулярами, що додало їй особливого шарму, притаманного зіркам найвищого рівня.

Видео дня
Грецька принцеса Олімпія
Грецька принцеса Олімпія
Фото: Instagram

"Знову я", — підписала вона допис.

Грецька принцеса Олімпія
Грецька принцеса Олімпія
Фото: Instagram

"Ти просто неймовірна", — відповів один із підписників, тоді як інші засипали коментарі емодзі у вигляді сердечок та вогню.

Грецька принцеса Олімпія
Грецька принцеса Олімпія
Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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