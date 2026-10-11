Помимо борща: Клопотенко назвал украинские блюда, достойные списка ЮНЕСКО

Шеф-повар, который участвовал в включении борща в список ЮНЕСКО, назвал блюда, которые, по его мнению, могут стать следующими претендентами на международное признание. В то же время кулинар убежден: ждать официальных статусов не нужно, ведь рассказывать миру об украинской кухне можно уже сегодня.

После того как украинское кулинарное наследие одержало победу на мировом уровне, возник логичный вопрос: какие еще национальные блюда заслуживают защиты? В эксклюзивном интервью Фокусу Евгений Клопотенко дал свой ответ.

По словам ресторатора, в его меню в первую очередь чизники и вареники с вишней и маком. Такие блюда, объясняет он, для украинцев – нечто гораздо большее, чем просто еда.

"Это блюда, которые много значат для нас. Мы растем с ними, готовим их дома, передаем эти рецепты. С их помощью тоже можно рассказывать об украинской кухне и о нас самих", – отметил Клопотенко.

Вареники с вишней Фото: Instagram

Однако шеф-повар предостерег от чрезмерной привязки к формальным процедурам.

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"Впрочем, я бы не сводил все к списку ЮНЕСКО. Уже сейчас мы можем популяризировать эти блюда в мире, объяснять их место в нашей культуре и добиваться того, чтобы их ассоциировали с Украиной", – подчеркнул он.

Ранее борщ был включен в список ЮНЕСКО

Путь борща к мировому признанию был долгим. В 2020 году это блюдо было включено в Национальный перечень нематериального культурного наследия. В следующем году команда Клопотенко совместно с Министерством иностранных дел и Министерством культуры и информационной политики подготовила досье "Культура приготовления украинского борща". Документ объемом 700 страниц охватил традиции 25 регионов страны.

Борщ вошел в список ЮНЕСКО Фото: УНИАН

Окончательное решение принял Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия. 1 июля 2022 года культура приготовления украинского борща была включена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующего срочной охраны.

В документах организации борщ описывается не просто как блюдо, а как мощный фактор социальной интеграции и сплоченности, объединяющий украинцев независимо от возраста, пола или происхождения.

Борьба за правду на международной арене

На протяжении многих лет своей адвокатской деятельности Клопотенко не раз развенчивал миф о "русском супе". Он давал многочисленные интервью мировым СМИ и доказывал, что гастрономия – неотъемлемая составляющая национальной идентичности.

Теперь, по мнению шеф-повара, этот опыт станет прочной основой для популяризации других традиционных украинских блюд.

Напомним, ранее Фокус писал:

Евгений Клопотенко женился. Супругой шеф-повара стала Екатерина Воскресенька, и пара поделилась трогательными кадрами с торжественного дня.

Также стало известно, что молодожены собирались подписать брачный контракт. С таким предложением выступил именно Евгений, который рассказал, почему считает это важным.

Кроме того, известный шеф-повар устроился на новую работу за рубежом: некоторое время он работал в польском "МастерШефе" и поделился своими впечатлениями.