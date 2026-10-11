Крім борщу: Клопотенко назвав українські страви, гідні спадщини ЮНЕСКО

Шеф-кухар, який долучився до внесення борщу в список ЮНЕСКО, назвав страви, що, на його думку, можуть стати наступними претендентами на міжнародне визнання. Водночас кулінар переконаний: чекати офіційних статусів не потрібно, бо розповідати світові про українську кухню можна вже сьогодні.

Після того, як українська кулінарна спадщина здобула перемогу на світовому рівні, постало логічне запитання: які ще національні страви заслуговують на захист? В ексклюзивному інтерв’ю Фокусу Євген Клопотенко дав свою відповідь.

За словами ресторатора, у його переліку насамперед сирники та вареники з вишнею і маком. Такі страви, пояснює він, є для українців чимось значно більшим, ніж їжа.

"Це страви, які багато для нас означають. Ми виростаємо з ними, готуємо їх удома, передаємо ці рецепти. Через них теж можна розповідати про українську кухню і про нас самих", – зазначив Клопотенко.

Вареники з вишнею Фото: Instagram

Проте шеф-кухар застеріг від надмірної прив'язки до формальних процедур.

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"Утім, я б не зводив усе до списку ЮНЕСКО. Уже зараз можемо популяризувати ці страви у світі, пояснювати їхнє місце в нашій культурі й робити так, щоб їх пов'язували з Україною", – наголосив він.

Раніше борщ потрапив до списку ЮНЕСКО

Шлях борщу до світового визнання був тривалим. У 2020 році страву внесли до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Наступного року команда Клопотенка разом із Міністерством закордонних справ і Міністерством культури та інформаційної політики підготувала досьє "Культура приготування українського борщу". Документ обсягом 700 сторінок охопив традиції 25 регіонів країни.

Борщ потрапив до списку ЮНЕСКО Фото: УНІАН

Остаточне рішення ухвалив Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини. 1 липня 2022 року культуру приготування українського борщу внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони.

У рішеннях організації борщ описано не просто як страву, а як потужний чинник соціальної інтеграції та згуртованості, що поєднує українців незалежно від віку, статі чи походження.

Боротьба за правду на міжнародній арені

Протягом років адвокації Клопотенко не раз розвінчував міф про "російський суп". Він давав численні інтерв'ю світовим медіа й доводив, що гастрономія — невіддільна складова національної ідентичності.

Тепер, вважає шеф-кухар, цей досвід стане міцним підґрунтям для промоції інших традиційних українських страв.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Євген Клопотенко взяв шлюб. Дружиною кулінара стала Катерина Воскресенька, а пара показала зворушливі кадри з урочистого дня.

Також стало відомо, що наречені збиралися підписати шлюбний контракт. Із такою пропозицією виступив саме Євген, який розповів, чому вважає це важливим.

Окрім того, відомий шеф-кухар отримав нову роботу за кордоном: певний час він працював у польському "МастерШефі" та поділився своїми враженнями.