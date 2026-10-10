Принца Гарри освистали во время появления на матче по регби

Возвращение герцога Сассекского домой, очевидно, было неодобрительно принято некоторыми британцами. Принца Гарри освистали во время появления на спортивном матче.

В пятницу, 9 октября, во время просмотра матча английской Премьер-лиги по регби между "Лестером" и "Глостером" на стадионе "Уэлфорд Роуд" британский принц Гарри был освистан частью зрителей. Об этом пишет AFP.

Гарри, как страстный поклонник регби, ранее игравший за Итонский колледж, присутствовал на мероприятии вместе с исполнительным директором "Лестера" Андреа Пинчен.

Принца, который был на матче без своей супруги Меган Маркл, показали на большом экране и со стороны зрителей раздался неприязненный шум. После этого камеры переключились с королевской особы на игру.

"Там раздались неодобрительные возгласы", — заметил комментатор Ник Маллинз, прежде чем вернуться к обсуждению игры.

Видео дня

Издание Independent пишет, что "Лестер Тайгерс" со счетом 38:31 одержали победу над "Глостером". Этот результат гарантировал команде сохранение переходного Кубка Слейтера, который ежегодно разыгрывается между командами.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

принц Гарри и Меган Маркл потратили десятки тысяч долларов на перелет из США в Великобританию вместе с собаками.

Впервые после возвращения герцог и герцогиня Сассекские появились на публике 1 октября, пообедав в пабе The Falkland Arms в Котсуолдсе.

Кроме того, принц Гарри откровенно признался, что после переезда из Британии в 2019 году у него около двух недель длилась депрессия.