Принца Гаррі освистали під час появи на матчі з регбі

Повернення герцога Сассекського додому, очевидно, викликало несхвалення у деяких британців. Принца Гаррі освистали під час його появи на спортивному матчі.

У п’ятницю, 9 жовтня, під час перегляду матчу англійської Прем'єр-ліги з регбі між "Лестером" і "Глостером" на стадіоні "Велфорд-Роуд" британський принц Гаррі був освистаний частиною глядачів. Про це повідомляє AFP.

Гаррі, як завзятий шанувальник регбі, який раніше грав за Ітонський коледж, був присутній на заході разом із виконавчим директором "Лестера" Андреа Пінчен.

Принца, який був на матчі без своєї дружини Меган Маркл, показали на великому екрані, і з боку глядачів пролунав неприязний шум. Після цього камери переключилися з королівської особи на гру.

"Там пролунали вигуки несхвалення", — зауважив коментатор Нік Маллінз, перш ніж повернутися до обговорення гри.

Видео дня

Видання Independent повідомляє, що "Лестер Тайгерс" з рахунком 38:31 здобули перемогу над "Глостером". Цей результат гарантував команді збереження перехідного Кубка Слейтера, який щорічно розігрується між командами.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що:

Принц Гаррі та Меган Маркл витратили десятки тисяч доларів на переліт зі США до Великої Британії разом із собаками.

Вперше після повернення герцог і герцогиня Сассекські з'явилися на публіці 1 жовтня, пообідавши в пабі The Falkland Arms у Котсуолдсі.

Крім того, принц Гаррі відверто зізнався, що після переїзду з Великої Британії у 2019 році він близько двох тижнів страждав від депресії.