Темные страницы в истории человечества: 6 фильмов о чуме, опустошающей все

Чума на протяжении веков была одной из самых серьезных угроз для человечества, унося жизни миллионов людей. Она вызывала панику, религиозный фанатизм и заставляла людей задумываться о смерти, вере и смысле жизни перед лицом неминуемой гибели.

Смерть 28-летней Дарьи Шипиловой в Сибири связывают со случайным заражением чумой в лаборатории. Это вызвало тревогу во всём мире из-за возможного распространения заболевания.

Учитывая интерес к этой теме, кинообозреватель Андрей Пушкаш подготовил для читателей Фокуса шесть фильмов, в которых чума является основой сюжета или служит фоном для его развития.

Представленные рассказы раскрывают тему эпидемии с разных точек зрения. В "Панике на улицах" она представляет собой реальную медицинскую угрозу, в "Черной смерти" – причину общественного страха и фанатизма, а "Носферату" превращает чуму в вспомогательное оружие Дракулы для распространения смерти.

Остальные фильмы продолжают эту тему: они показывают, как эпидемия в кинематографе становится не просто болезнью, а способом передать и рассказать о страхе и неизбежной смерти.

"Паника на улицах"

1950 г.

реж. Элия Казан

Рейтинг iMDB – 7,2

События криминального триллера разворачиваются в Новом Орлеане, где полицейские находят тело мужчины, заражённого лёгочной чумой. Теперь они вместе с врачами пытаются установить лиц, которые могли контактировать с ним, чтобы остановить распространение инфекции. Однако расследование затрудняют власти, опасающиеся массовой паники.

Чума в "Панике на улицах" предстает не как проклятие или наказание, а как реальная биологическая угроза, способная уничтожить миллионы людей, и требующая оперативных решений со стороны властей и полиции, чтобы не превратить за считанные дни обычный город в очаг катастрофы.

"Искушение"

2020 г.

Режиссёр: Пол Верховен

Рейтинг iMDB – 6,7

Фильм "Искупление" был представлен на Каннском кинофестивале, где он произвёл настоящий фурор. Сюжет рассказывает о монахине Бенедетте, которая утверждает, что у неё бывают мистические видения от Иисуса. Когда её город охватывает эпидемия чумы, она уверяет всех, что благодаря своим видениям знает, как спасти город.

Именно на фоне чумы в сюжете разворачиваются основные события, связанные с сексом, властью, религиозными запретами и авторитетом. Фильм интересен не самим изображением эпидемии, а её влиянием на религиозную жизнь, поведение людей и коварную борьбу за власть.

"Черная смерть"

2010 г.

реж. Кристофер Смит

Рейтинг iMDB – 6,4

Англия XIV века охвачена чумой. Люди массово гибнут, деревни опустевают, а тех, кто остался в живых, страх заставляет искать объяснения в религии. Наш герой, молодой монарх Осмунд, присоединяется к отряду воинов, которых церковь отправила расследовать слухи об отдалённой деревне, которую якобы не коснулась чума. Однако их путешествие превращается в настоящее испытание верой, человеческой моралью и жестокостью.

Чума создает атмосферу тотального страха. Религиозно предвзятые люди готовы верить во что угодно и оправдывать всё то насилие, которое присутствует в фильме. Если вы ищете мрачную, жестокую атмосферу средневековья и страх, охватывающий всё и всех, то "Чёрная смерть" – именно тот вариант

"Седьмая печать"

1957 г.

реж. Ингмар Бергман

Рейтинг iMDB – 8,1

Философская драма, которая скорее подойдет в качестве притчи о шведском рыцаре Антониусе, возвращающемся после крестового похода в город, охваченный чумой. Под давлением событий и собственного опустошения герой задается вопросом, существует ли Бог и какой смысл имеет человеческая жизнь. Впоследствии Антониус встречает смерть в человеческом обличье и предлагает ей сыграть в шахматы. Пока длится партия, он путешествует по стране, наблюдает за страданиями людей и знакомится с другими героями, которые до сих пор пытаются сохранить человечность в мире, охваченном ужасом.

Эпидемия становится символом собственного кризиса. Герои видят в ней Божье наказание, конец света или доказательство того, что жизнь теперь лишена смысла. Религиозные процессии, преследования якобы виновных показывают, как страх перед неизвестным может порождать фанатизм.

Чума в фильме показана как символ смерти и как фон, на котором человек вынужден переосмыслить веру, смысл жизни и смерть. "Седьмая печать" – одна из самых сильных притч о смерти.

"Плоть и кровь"

1985 г.

реж. Пол Верховен

Рейтинг iMDB – 8,1

События фильма разворачиваются в Западной Европе в начале XVI века. Главный герой, Мартин, возглавляет своих людей, которые грабят и совершают насилие над другими. Во время очередного нападения они похищают девушку Агнес и захватывают замок, не подозревая, что его обитатели заражены чумой. Пока между героями идет война, эпидемия стремительно распространяется и постепенно уносит жизни людей обеих сторон.

Чума не является главной темой фильма, однако она, как никто другой, ярко подчеркивает жестокость фильма. Пол Верховен сознательно отказывается от романтизации средневековья. Его мир грязный, жестокий и непредсказуемый. Именно пандемия подчеркивает бессилие и ничтожность человеческой жизни.

"Носферату"

2024 г.

реж. Роберт Эггерс

Рейтинг iMDB – 7,1

Новая интерпретация классической истории о Дракуле от выдающегося режиссёра, мастера своего жанра – Роберта Эггерса. Молодой агент по недвижимости – Томас – отправляется в Трансильванию, чтобы заключить сделку с таинственным графом Орлоком. Оказавшись там, он понимает, что имеет дело со сверхъестественным существом. Когда Орлок прибывает в Германию, он приносит с собой саму смерть и крыс, разносчиков чумы. Пока эпидемия опустошает город, жена Томаса, Эллен, становится одержимой Орлоком – это приводит к непоправимым последствиям.

Фильм сочетает в себе тему чумы с готической традицией, в которой вампир вместе с эпидемией несет за собой смерть и разрушение. Стилистически и визуально "Носферату" – невероятное кино, что неудивительно, ведь за плечами у режиссёра такие хиты, как "Ведьма", "Маяк" и "Варяг". Фильм наполняет зрителей страхом так же, как чума наполняла страхом героев, являясь важным этапом в планах Дракулы.

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