Чорні сторінки в історії людства: 6 фільмів про чуму, яка спустошує все

Чума століттями була однією з найбільших загроз для людства, забираючи життя мільйонів. Вона породжувала паніку, релігійний фанатизм та змушувала людей замислюватися над смертю, вірою та сенсом життя перед неминучою загибеллю.

Смерть 28-річної Дар’ї Шипілової в Сибіру пов’язують із випадковим інфікуванням чумою в лабораторії. Це викликало тривогу в усьому світі через можливе поширення захворювання.

Враховуючи інтерес до теми, кінооглядач Андрій Пушкаш підготував для читачів Фокусу шість фільмів, в яких чума фігурує основою сюжету або слугує фоном для розвитку сюжету.

Запропоновані історії розкривають тему епідемії з різних перспектив. У "Паніці на вулицях" вона є реальною медичною загрозою, у "Чорній смерті" – причиною суспільного страху та фанатизму, а "Носферату" перетворює чуму на допоміжну зброю Дракули для поширення смерті.

Решта фільмів продовжує цю тему: вони показують, як епідемія у кінематографі стає не лише хворобою, а способом поширити та говорити про страх та неминучу смерть.

"Паніка на вулицях"

1950 р.

реж. Еліа Казан

Рейтинг iMDB – 7.2

Події кримінального трилера розгортаються у Новому Орлеані, де поліцейські знаходять тіло чоловіка, зараженого легеневою чумою. Тепер вони разом із лікарями намагаються встановити осіб, які могли контактувати з ним, щоб зупинити поширення інфекції. Проте розслідування ускладнює влада, яка боїться масової паніки.

Чума у "Паніка на вулицях" постає не як прокляття чи кара, а як реальна біологічна загроза, що здатна знищити мільйони людей, і потребує швидких рішень влади та поліції, аби не перетворити за лічені дні звичайне місто на осередок катастрофи.

"Спокуса"

2020 р.

реж. Пола Верховена

Рейтинг iMDB – 6.7

Фільм "Спокута" представили на Канському кінофестивалі, де йому вдалося наробити шуму. Сюжет розповідає про черницю Бенедетту, яка стверджує, що має містичні видіння від Ісуса. Коли її місто охоплює епідемія чуми, вона запевняє всіх, що через свої видіння знає, як врятувати місто.

Саме на тлі чуми у сюжеті розгортаються основні події, пов’язані з сексом, владою, релігійними заборонами та авторитетом. Фільм цікавий не самим зображенням епідемії, а її впливом на релігійне життя, поведінку людей та підступну боротьбу за владу.

"Чорна смерть"

2010 р.

реж. Крістофер Сміт

Рейтинг iMDB – 6.4

Англія 14 століття охоплена чумою. Масово гинуть люди, селища порожніють, а тих, хто залишився живим, страх змушує шукати пояснення в релігії. Наш герой, молодий монарх Осмунд, приєднується до загону воїнів, яких церква відправила розслідувати чутки про віддалене село, яке нібито не зачепила чума. Однак їхня подорож перетворюється на справжнє випробування вірою, людською мораллю та жорстокістю.

Чума створює атмосферу тотального страху. Релігійно упереджені люди ладні вірити в будь-що та виправдовувати все те насильство, яке є у фільмі. Якщо шукаєте похмуру, жорстоку атмосферу середньовіччя, та страх, що охоплює все і всіх, то "Чорна смерть" саме той варіант

"Сьома печатка"

1957 р.

реж. Інґмар Берґман

Рейтинг iMDB – 8.1

Філософська драма, яка радше підійде як притча про шведського лицаря Антоніуса, який після хрестового походу повертається у місто, охоплене чумою. Під тиском подій та власного спустошення герой задається питанням, чи існує Бог та який сенс має людське життя. Згодом, Антоніус зустрічає смерть у людській подобі та пропонує зіграти їй в шахи. Поки триває партія, він подорожує країною, спостерігає за стражданнями людей та знайомиться з іншими героями, які досі намагаються зберегти людяність в світі, охопленому жахом.

Епідемія стає символом власної кризи. Герої бачать у ній кару Божу, кінець світу або доказ того, що життя тепер позбавлене сенсу. Релігійні процесії, переслідування нібито винних показують, як страх перед невідомим може породжувати фанатизм.

Чума у стрічці показана як символ смерті та саме тло, на якому людина змушена переосмислити віру, сенс життя та смерть. "Сьома печатка" – це одна з найсильніших притч про смерть.

"Плоть і кров"

1985 р.

реж. Пол Верховен

Рейтинг iMDB – 8.1

Події фільму відбуваються у Західній Європі на початку XVI ст. Головний герой, Мартін, веде своїх людей, які грабують та вчиняють насильство над іншими. Під час чергового нападу вони викрадають дівчину Агнес та захоплюють замок, не здогадуючись, що його мешканці заражені чумою. Поки між героями ведеться війна, епідемія стрімко шириться та поступово губить людей обох сторін.

Чума не є головною темою фільму, однак вона, як ніхто, чітко підкреслює жорстокість фільму. Пол Верховен свідомо відмовляється від романтизації середньовіччя. Його світ брудний, жорстокий та непередбачуваний. Саме пандемія підкреслює безсилля та нікчемність людського життя.

"Носферату"

2024 р.

реж. Роберт Еггерс

Рейтинг iMDB – 7.1

Нова інтерпретація класичної історії Дракули від неймовірного режисера, майстра свого жанру – Роберта Еггерса. Молодий агент з нерухомості – Томас – вирушає до Трансильванії, щоб завершити угоду з таємничим графом Орлоком. Перебуваючи там, він розуміє, що має справу з надприродною істотою. Коли Орлок прибуває до Німеччини, він приносить з собою саму смерть та щурів, які приносять чуму. Поки епідемія спустошує місто, дружина Томаса, Еллен, стає одержимою Орлоком – це призводить до непоправних наслідків.

Фільм поєднує чуму з готичною традицією, у якій вампір разом з епідемією несе за собою смерть та руйнування. Стилістично та візуально "Носферату" – неймовірне кіно, що не дивно, адже за спиною в режисера стоять такі хіти, як: "Відьма", "Маяк" та "Варяг". Фільм наповнює глядачів страхом так само, як чума наповнювала страхом героїв, бувши важливим етапом в планах Дракули.

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