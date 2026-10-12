"Я им очень горжусь": Майк Тайсон сделал неожиданное признание о Трампе и своем участии в выборах

Один из самых известных боксёров и бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон признался, что голосовал за Дональда Трампа на выборах в США. Более того, он "лично" помогал ему привлекать голоса избирателей.

Майк Тайсон также заявил, что очень уважает нынешнего американского лидера, и объяснил, почему им "должен гордиться каждый". Об этом звезда мирового бокса рассказал в интервью Пирсу Моргану.

Знакомы уже много десятилетий

Боксер уже много лет знаком с Дональдом Трампом и знает много подробностей из его жизни. Оценивая его шансы на победу на президентских выборах дважды, Тайсон заявил, что верил в эту возможность.

"Да, верил, потому что я голосовал за него. Я агитировал за него на улицах, помогал собирать голоса", — пояснил боксер.

Интервью Майка Тайсона Пирсу Моргану

В то же время, как пишет издание The Hill, на днях Майк Тайсон сообщил, что и впредь будет участвовать в политических мероприятиях в поддержку Трампа. Он сообщил, что Белый дом пригласил его сопровождать Трампа в Сиракузы, штат Нью-Йорк, на митинг, который президент планирует провести там. На вопрос, как республиканцы выступят на промежуточных выборах, Тайсон ответил, что считает победителем Трампа.

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Тайсон также признался, что на самом деле относится к своему давнему другу с большим уважением. Прежде всего из-за сложной истории с банкротством, которую пришлось в свое время пережить Трампу перед началом работы в Белом доме.

"Я им очень горжусь. Каждый должен гордиться тем, чего он достиг. Он начинал с банкротства. Знаете, когда он баллотировался в президенты, он был банкротом", — подчеркнул бывший чемпион мира.

Тайсон также заговорил о налоговой задолженности и обвинениях в сексуальном насилии, с которыми столкнулся американский политик. Он отметил, что многие люди, столкнувшись с подобными проблемами, не смогли бы с ними справиться, поэтому Трамп благодаря своей способности преодолевать трудности "заслуживает уважения".

"Если бы вы не знали, кто такой Дональд Трамп, вы бы подумали, что он темнокожий", — добавил боксер.

"Если ты так не говоришь, тебя не запомнят"

В ходе интервью Тайсон также упомянул о громких заявлениях, которые периодически делает президент США. Однако, по мнению боксёра, и в этом случае Дональд Трамп поступает правильно, поскольку таким образом он хочет запомниться.

"Судя по истории, запоминаются именно те, кто говорит провокационные вещи", — подчеркнул Майк Тайсон.

По мнению боксёра, если не делать подобных "провокационных" заявлений, то так в историю не войдёшь.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

сын Майка Тайсона Амир Тайсон начал профессиональную карьеру в боксе;

Майк Тайсон назвал одного действующего боксёра, который смог бы победить украинского чемпиона Александра Усика.

Кроме того, ранее тренер Майка Тайсона назвал своего любимого боксёра: им оказался чемпион из Украины.