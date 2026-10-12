"Я ним дуже пишаюся": Майк Тайсон зробив несподіване зізнання про Трампа і свою участь у виборах
Один з найвідоміших бійців і колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон зізнався, що голосував за кандидатуру Дональда Трампа на виборах у США. Ба більше, він "особисто" допомагав йому отримувати голоси від виборців.
Майк Тайсон також заявив, що неабияк поважає чинного американського лідера, і пояснив, чому ним "має кожен пишатися". Про це зірка світового боксу розповів в інтерв'ю Пірсу Моргану.
Знайомі багато десятиліть
Боксер вже багато років знайомий із Дональдом Трампом і знає багато подробиць із його життя. Оцінюючи його шанси на перемогу у президентських виборах двічі, Тайсон заявив, що вірив у цю можливість.
"Так, вірив, бо я голосував за нього. Я агітував за нього на вулицях, допомагав збирати голоси", — пояснив боксер.
Водночас, як пише видання The Hill, днями Майк Тайсон розкрив, що й надалі бере участь у політичних подіях на підтримку Трампа. Він повідомив, що Білий дім запросив його супроводжувати Трампа до Сіракуз, штат Нью-Йорк, на мітинг, який президент планує провести там. На запитання, як республіканці виступлять на проміжних виборах, Тайсон відповів, що бачить переможцем Трампа.
Тайсон також зізнався, за що насправді ставиться до свого багаторічного друга з великою повагою. Передусім через складну історію з банкрутством, яку довелося свого часу пережити Трампу перед початком роботи у Білому домі.
"Я ним дуже пишаюся. Кожен має пишатися тим, чого він досяг. Він починав із банкрутства. Знаєте, коли він балотувався в президенти, він був банкрутом", — підкреслив колишній чемпіон світу.
Тайсон також заговорив про податкову заборгованість і звинуваченнями в сексуальному насильстві, з якими зіштовхнувся американський політик. Він зауважив, що чимало людей, маючи подібні проблеми, не змогли б із ними впоратися, тож Трамп через свою здатність долати труднощі "заслуговує на повагу".
"Якби ви не знали, хто такий Дональд Трамп, ви б подумали, що він темношкірий", — додав боксер.
"Якщо ти такого не говориш, тебе не запам'ятають"
Згадав під час інтерв'ю Тайсон і про гучні заяви, які періодично робить президент США. Проте, на думку боксера, і тут Дональд Трамп робить правильно, оскільки у такий спосіб він хоче запам'ятатися.
"Судячи з історії, запам’ятовують саме тих, хто говорить провокаційні речі", — підкреслив Майк Тайсон.
На думку боксера, якщо не робити подібних "провокаційних" заяв, то так увійти в історію не вдасться.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- син Майка Тайсона Амір Тайсон розпочав професійну кар'єру в боксі;
- Майк Тайсон назвав одного чинного бійця, який зміг би здолати українського чемпіона Олександра Усика.
Також раніше тренер Майка Тайсона назвав свого улюбленого боксера: ним виявився чемпіон з України.