"Я ним дуже пишаюся": Майк Тайсон зробив несподіване зізнання про Трампа і свою участь у виборах

Один з найвідоміших бійців і колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон зізнався, що голосував за кандидатуру Дональда Трампа на виборах у США. Ба більше, він "особисто" допомагав йому отримувати голоси від виборців.

Майк Тайсон також заявив, що неабияк поважає чинного американського лідера, і пояснив, чому ним "має кожен пишатися". Про це зірка світового боксу розповів в інтерв'ю Пірсу Моргану.

Знайомі багато десятиліть

Боксер вже багато років знайомий із Дональдом Трампом і знає багато подробиць із його життя. Оцінюючи його шанси на перемогу у президентських виборах двічі, Тайсон заявив, що вірив у цю можливість.

"Так, вірив, бо я голосував за нього. Я агітував за нього на вулицях, допомагав збирати голоси", — пояснив боксер.

Інтерв'ю Майка Тайсона Пірсу Моргану

Водночас, як пише видання The Hill, днями Майк Тайсон розкрив, що й надалі бере участь у політичних подіях на підтримку Трампа. Він повідомив, що Білий дім запросив його супроводжувати Трампа до Сіракуз, штат Нью-Йорк, на мітинг, який президент планує провести там. На запитання, як республіканці виступлять на проміжних виборах, Тайсон відповів, що бачить переможцем Трампа.

Видео дня

Тайсон також зізнався, за що насправді ставиться до свого багаторічного друга з великою повагою. Передусім через складну історію з банкрутством, яку довелося свого часу пережити Трампу перед початком роботи у Білому домі.

"Я ним дуже пишаюся. Кожен має пишатися тим, чого він досяг. Він починав із банкрутства. Знаєте, коли він балотувався в президенти, він був банкрутом", — підкреслив колишній чемпіон світу.

Тайсон також заговорив про податкову заборгованість і звинуваченнями в сексуальному насильстві, з якими зіштовхнувся американський політик. Він зауважив, що чимало людей, маючи подібні проблеми, не змогли б із ними впоратися, тож Трамп через свою здатність долати труднощі "заслуговує на повагу".

"Якби ви не знали, хто такий Дональд Трамп, ви б подумали, що він темношкірий", — додав боксер.

"Якщо ти такого не говориш, тебе не запам'ятають"

Згадав під час інтерв'ю Тайсон і про гучні заяви, які періодично робить президент США. Проте, на думку боксера, і тут Дональд Трамп робить правильно, оскільки у такий спосіб він хоче запам'ятатися.

"Судячи з історії, запам’ятовують саме тих, хто говорить провокаційні речі", — підкреслив Майк Тайсон.

На думку боксера, якщо не робити подібних "провокаційних" заяв, то так увійти в історію не вдасться.

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