Вместе с Галкиным: 77-летняя Алла Пугачева вышла на публику в коротких шортах (фото)
Российская певица Алла Пугачева и её супруг Максим Галкин впервые за долгое время появились вместе на публике. Поклонники заметили пару на Кипре.
Артистка появилась на публике в необычном образе. Она продемонстрировала свою стройную фигуру в коротких шортах. Соответствующее фото было опубликовано в Instagram.
Как выглядят Пугачева и Галкин
77-летняя певица позировала в коротких чёрных шортах, клетчатой рубашке и футболке, а её 50-летний возлюбленный — в белой футболке и бежевых брюках в полоску.
Поклонники Пугачевой и Галкина засыпали их комплиментами и отметили, что для своего возраста артисты выглядят великолепно.
- "Аллочка красавица";
- "Ой, какие милые";
- "Просто вау! Восторг, а не Аллочка и Максим!";
- "Ну для своего возраста оба выглядят просто шикарно! Красивая пара";
- "Класс".
Где живут Пугачева и Галкин
Интересно, что Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. Вместе с детьми, Гарри и Лизой, супруги покинули Россию вскоре после начала полномасштабного вторжения. Причиной отъезда стала публичная позиция юмориста, выступившего против российских властей. Певица поддержала его.
Сначала семья переехала в Израиль, а позже перебралась на Кипр.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Алла Пугачева и Максим Галкин прокомментировали возможность своего визита в Украину. На музыкальном фестивале в Латвии певица заявила о готовности приехать в Киев, если получит соответствующее приглашение.
- В сети появились фотографии певицы Аллы Пугачевой, на которых заметили её перевязанную левую руку. В окружении артистки отреагировали на травму знаменитости.
Кроме того, российская певица появилась на закрытии фестиваля в Юрмале с тростью в руке. Певица рассказала журналистам, что сломала тазобедренный сустав и справляется с болью после травмы.