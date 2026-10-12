Вместе с Галкиным: 77-летняя Алла Пугачева вышла на публику в коротких шортах (фото)

Российская певица Алла Пугачева и её супруг Максим Галкин впервые за долгое время появились вместе на публике. Поклонники заметили пару на Кипре.

Артистка появилась на публике в необычном образе. Она продемонстрировала свою стройную фигуру в коротких шортах. Соответствующее фото было опубликовано в Instagram.

Как выглядят Пугачева и Галкин

77-летняя певица позировала в коротких чёрных шортах, клетчатой рубашке и футболке, а её 50-летний возлюбленный — в белой футболке и бежевых брюках в полоску.

Пугачева и Галкин появились на публике Фото: Instagram

Поклонники Пугачевой и Галкина засыпали их комплиментами и отметили, что для своего возраста артисты выглядят великолепно.

"Аллочка красавица";

"Ой, какие милые";

"Просто вау! Восторг, а не Аллочка и Максим!";

"Ну для своего возраста оба выглядят просто шикарно! Красивая пара";

"Класс".

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Реакция сети на образ Пугачевой и Галкина Фото: Instagram Реакция сети на образ Пугачевой и Галкина Фото: Instagram

Где живут Пугачева и Галкин

Интересно, что Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. Вместе с детьми, Гарри и Лизой, супруги покинули Россию вскоре после начала полномасштабного вторжения. Причиной отъезда стала публичная позиция юмориста, выступившего против российских властей. Певица поддержала его.

Сначала семья переехала в Израиль, а позже перебралась на Кипр.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Алла Пугачева и Максим Галкин прокомментировали возможность своего визита в Украину. На музыкальном фестивале в Латвии певица заявила о готовности приехать в Киев, если получит соответствующее приглашение.

В сети появились фотографии певицы Аллы Пугачевой, на которых заметили её перевязанную левую руку. В окружении артистки отреагировали на травму знаменитости.

Кроме того, российская певица появилась на закрытии фестиваля в Юрмале с тростью в руке. Певица рассказала журналистам, что сломала тазобедренный сустав и справляется с болью после травмы.