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Вместе с Галкиным: 77-летняя Алла Пугачева вышла на публику в коротких шортах (фото)

Как выглядят Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин | Фото: Instagram

Российская певица Алла Пугачева и её супруг Максим Галкин впервые за долгое время появились вместе на публике. Поклонники заметили пару на Кипре.

Артистка появилась на публике в необычном образе. Она продемонстрировала свою стройную фигуру в коротких шортах. Соответствующее фото было опубликовано в Instagram.

Как выглядят Пугачева и Галкин

77-летняя певица позировала в коротких чёрных шортах, клетчатой рубашке и футболке, а её 50-летний возлюбленный — в белой футболке и бежевых брюках в полоску.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Пугачева и Галкин появились на публике
Фото: Instagram

Поклонники Пугачевой и Галкина засыпали их комплиментами и отметили, что для своего возраста артисты выглядят великолепно.

  • "Аллочка красавица";
  • "Ой, какие милые";
  • "Просто вау! Восторг, а не Аллочка и Максим!";
  • "Ну для своего возраста оба выглядят просто шикарно! Красивая пара";
  • "Класс".
Видео дня
Алла Пугачева и Максим Галкин
Реакция сети на образ Пугачевой и Галкина
Фото: Instagram
Алла Пугачева и Максим Галкин
Реакция сети на образ Пугачевой и Галкина
Фото: Instagram

Где живут Пугачева и Галкин

Интересно, что Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. Вместе с детьми, Гарри и Лизой, супруги покинули Россию вскоре после начала полномасштабного вторжения. Причиной отъезда стала публичная позиция юмориста, выступившего против российских властей. Певица поддержала его.

Сначала семья переехала в Израиль, а позже перебралась на Кипр.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, российская певица появилась на закрытии фестиваля в Юрмале с тростью в руке. Певица рассказала журналистам, что сломала тазобедренный сустав и справляется с болью после травмы.