Разом з Галкіним: 77-річна Алла Пугачова вийшла на публіку у коротких шортах (фото)

Російська співачка Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін вперше за довгий час з’явилися разом на публіці. Шанувальники піймали пару на Кіпрі.

Артистка вийшла у світ у незвичному образі. Вона продемонструвала свою струнку фігуру у коротких шортах. Відповідне фото оприлюднили в Instagram.

Як виглядає Пугачова та Галкін

77-річна співачка позувала у коротких чорних шортах, картатій сорочці та футболці, а її 50-річний коханий – у білій футболці та бежевих штанях у смужку.

Пугачова та Галкін вийшли на публіку Фото: Instagram

Шанувальники Пугачової та Галкіна засипали їх компліментами і зазначили, що на свій вік артисти мають розкішний вигляд.

"Аллочка красуня";

"Ой, які милі";

"Просто вау! Захоплення, а не Аллочка та Максим!";

"Ну для своїх років просто шикарно виглядають обидва! Красива пара";

"Клас".

Реакція мережі на образ Пугачової та Галкіна Фото: Instagram Реакція мережі на образ Пугачової та Галкіна Фото: Instagram

Де живуть Пугачова та Галкін

Цікаво, що Галкін та Пугачова одружилися у 2011 році. Разом з дітьми, Гаррі та Лізою, подружжя виїхало з Росії незабаром після початку повномасштабного вторгення. Причиною від'їзду стала публічна позиція гумориста, який виступив проти російської влади. Співачка підтримала його.

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Спочатку сім'я переїхала до Ізраїлю, а пізніше перебралася на Кіпр.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Алла Пугачова та Максим Галкін прокоментували можливість свого візиту до України. На музичному фестивалі у Латвії співачка заявила про готовність приїхати до Києва, якщо отримає відповідне запрошення.

У мережі оприлюднили фото співачки Алли Пугачової, на яких помітили її перев’язану ліву руку. В оточенні артистки відреагували на травму знаменитості.

Крім того, російська співачка з'явилася на закритті фестивалю в Юрмалі з тростиною в руці. Співачка розповіла журналістам, що зламала тазостегновий суглоб і долає біль після травми.